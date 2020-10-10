台中總站夜市首日開幕塞爆遭罵翻 今晚又開遇大停電

台中最新的夜市「總站夜市」搶在雙十國慶連假首日昨晚開幕，號稱打造全台最乾淨的夜市，被人潮塞爆，造成周邊交通壅塞惹來民怨，被附近住戶罵翻，台中市經發局查出，總站夜市尚未取得營業許可，立即派員到場稽查蒐證，預計12日將開出首張勸導公告；沒想到總站夜市今晚又違規繼續營業，還在晚間9時大停電。總站夜市在臉書粉專公告，因台電外線跳電導致停電，現正搶修中，敬請見諒及注意安全。

台中市北屯區敦富路、敦富一街口「總站夜市」，位於台中捷運綠線總站旁，搶在台中捷運即將在年底通車前開通，號稱最乾淨夜市，號稱占地2000坪、規畫300攤，還設有5星級友善廁所，挑戰全台最乾淨的夜市，昨晚開幕首日湧進大量人潮，現場猶如跨年，被擠爆了。

「總站夜市」逢周三、五、六、日營運，因為是新夜市，加上訴求乾淨、網紅設施，加上多元美食，首日吸引大批遊客前往逛街，也造成周邊道路塞滿人車，被當地住戶罵到翻，怒批「台中提早跨年」。

經發局證實，總站夜市業者八月底向經發申請營業許可，還有交通維護、行人道退縮等尚待提改善計畫；依據台中市攤販集中區設置管理自治條例，未經許可而於商業區、公共設施保留地及非都市土地建地設置攤販集中區者，依法可處地主、使用人或管理人5萬元以上、10萬元以下罰鍰，並命其立即停業；經發局昨天已派員到場稽查蒐證，預計12日將開出首張勸導公告。