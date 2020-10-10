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影／南投千人茶會 4歲兄弟檔泡茶師萌翻全場
南投世界茶業博覽會今天舉行千人茶會，共安排360組茶席，來自全省各地茶師準備拿手好茶，招待3000多名遊客，新北市黃姓小兄弟只有4歲、5歲，兩人泡茶不僅講究，神情專注不輸大人，可愛的模樣更萌翻全場，吸引大小粉絲搶著拍照，堪稱是今年茶會最熱門的小茶師。
千人茶會今天下午4時半在中興新村大操場舉行，彰化縣長王惠美也來共襄盛舉，與南投縣長林明溱、農糧署長胡忠一入席，共同品嘗好茶。林明溱說，今年茶博因為國慶連假，遊客參與踴躍，兩天下來參觀人數已破10萬人次，交易熱絡不僅茶農、茶商相當開心，茶博匯集南投和全台各地好茶，遊客一杯在手，就能一次品嘗各地好茶，共創雙贏。
彰化縣今年在茶博設置彰化優鮮館，行銷彰化農特產。王惠美說，南投茶博吸引至少60萬人次遊客，提供行銷農特產的優質環境，南投縣長林明溱用心規畫，也提供彰化農產行銷農特產的空間，歡迎大家到茶博喝好茶，選購彰化優質農產品。林明溱也提醒在場遊客，多喝好茶、多買農產品，把錢花光。
今年360組茶席都相當有特色，台中市江姓姊妹去年到南投茶博品茶，覺得很有特色。今年也組隊報名千人茶會，姊妹兩人蒐集不少泡茶、咖啡的用具，有伊索比亞的黑陶壺、尼泊爾的牛奶壺，沖泡普洱茶，茶席充滿濃厚的異國風情，吸引許多遊客參觀。
但最受大家喜愛的是茶師，則是來自新北市僅5歲、4歲的小兄弟，兩人模樣相當可愛，端坐、執壺、沖茶相當專業，去年兩兄弟就參加千人茶會，還吸引粉絲，今年特地再來喝兩兄弟沖泡的好茶。黃媽媽說，兄弟兩人很喜歡茶，1歲半就開始學泡茶，本來是拿著溫開水讓兩人練習，沒想到他們越泡越有興趣，因此泡茶技巧也越來越好。
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