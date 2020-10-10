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台商回流黃金科技走廊 住需求大增建商搶推案

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
建商今天上午在接待會館舉辦歡慶熱銷動土感恩茶會。記者趙容萱／攝影
建商今天上午在接待會館舉辦歡慶熱銷動土感恩茶會。記者趙容萱／攝影

中美貿易戰轉單效應帶動台商回流投資台中，中部黃金科技走廊，包括中部科學園區、台中工業區、台中精密機械科技創新園區等3大園區員工數約10萬人，住的需求大增，除了政府在精科東側釋地興建勞工宅外，建商也搶進推案，今天有建商舉辦大型動土感恩茶會，吸引已購客戶參與。

一家建商在鄰近台中精密機械科技創新園區的南屯嶺東商圈建功重劃區推案，今天國慶日上午10時動土，現場舉辦歡慶熱銷動土感恩茶會，邀請歌手演唱、胖卡車餐車、美食攤位，以及親子活動等，吸引已購客戶參與。業者說，基地鄰近台中工業區、精密園區，就業人口眾多，居住需求大，已購客戶以中科、精科新貴為多。

另一家業者也插旗中科特區，推出總戶數266戶住家、12戶店面的建案。業者說，其中3房以上產品規畫有綠建築住宅概念的深窗花台，可減緩太陽光照射強度，自動噴灌使植物保持生意盎然，並增加自然採光及通風。

綠建築 台商

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