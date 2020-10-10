少子化隱憂？台中多家醫院驚：今年國慶寶寶變少了！

台中市各大醫院喜迎國慶寶寶，不少醫院發現「今年的國慶寶寶變少了！」林新醫院前年還有18名國慶寶寶、去年10名，今年只有2名；台中茂盛醫院今年一個上午僅有一名，與往年盛況不一樣，中國醫藥大學附設醫院從前年11人，去年7名，今年再下滑到5名，衛福部豐原醫院今年首度掛零。

台中市童綜合醫院今年已誕生6名國慶寶寶，共5人剖腹產1人自然產，還有2名產婦待產中，與去年8名國慶寶寶持平。醫護人員說，今年有5個剖腹產，因產婦預產期是10月，都會想選擇好記又具有特殊意義的國慶日作為孩子生日。一名國慶寶寶父親說，「希望國家的慶典也是對孩子的祝福，感覺與有榮焉。」