快訊

兒童餐、超商狂送塑膠玩具 難再利用成環境悲歌

少子化隱憂？ 台中多家醫院驚：今年國慶寶寶變少了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少子化隱憂？台中多家醫院驚：今年國慶寶寶變少了！

聯合報 / 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
林新醫院統計，院內國慶寶寶前年18名，去年10名，今年銳減只有2名。圖／林新醫院提供
林新醫院統計，院內國慶寶寶前年18名，去年10名，今年銳減只有2名。圖／林新醫院提供

台中市各大醫院喜迎國慶寶寶，不少醫院發現「今年的國慶寶寶變少了！」林新醫院前年還有18名國慶寶寶、去年10名，今年只有2名；台中茂盛醫院今年一個上午僅有一名，與往年盛況不一樣，中國醫藥大學附設醫院從前年11人，去年7名，今年再下滑到5名，衛福部豐原醫院今年首度掛零。

台中市童綜合醫院今年已誕生6名國慶寶寶，共5人剖腹產1人自然產，還有2名產婦待產中，與去年8名國慶寶寶持平。醫護人員說，今年有5個剖腹產，因產婦預產期是10月，都會想選擇好記又具有特殊意義的國慶日作為孩子生日。一名國慶寶寶父親說，「希望國家的慶典也是對孩子的祝福，感覺與有榮焉。」

台中茂盛醫院說，今天院內第一名國慶寶寶是上午8點30分由30歲詹姓產婦順產的健康男嬰，體重達3460公克，下午第2名國慶寶寶誕生，另有3名產婦待產，醫院也致贈國慶寶寶「防疫禮」。

台中茂盛醫院今年國慶寶寶減少，今天一整個上午僅詹姓產婦誕下一名男嬰，院方致致贈實用的「防疫慶生禮」。圖／台中茂盛醫院提供
台中茂盛醫院今年國慶寶寶減少，今天一整個上午僅詹姓產婦誕下一名男嬰，院方致致贈實用的「防疫慶生禮」。圖／台中茂盛醫院提供
林新醫院統計，院內國慶寶寶前年18名，去年10名，今年銳減只有2名。圖／林新醫院提供
林新醫院統計，院內國慶寶寶前年18名，去年10名，今年銳減只有2名。圖／林新醫院提供
台中茂盛醫院今年國慶寶寶減少，今天一整個上午僅詹姓產婦誕下一名男嬰，院方致致贈實用的「防疫慶生禮」。圖／台中茂盛醫院提供
台中茂盛醫院今年國慶寶寶減少，今天一整個上午僅詹姓產婦誕下一名男嬰，院方致致贈實用的「防疫慶生禮」。圖／台中茂盛醫院提供
林新醫院統計，院內國慶寶寶前年18名，去年10名，今年銳減只有2名。圖／林新醫院提供
林新醫院統計，院內國慶寶寶前年18名，去年10名，今年銳減只有2名。圖／林新醫院提供

國慶 台中市 醫護人員

延伸閱讀

生育率低國慶寶寶少 台南有產婦生第5胎、醫院說少見

生日快樂！ 國慶日苗栗迎來7個國慶寶寶

桃園71名國慶寶寶報到 男寶比女寶多

想生「國慶寶寶」還得挑醫院 寶寶自然敲門才有機會

相關新聞

少子化隱憂？台中多家醫院驚：今年國慶寶寶變少了！

台中市各大醫院喜迎國慶寶寶，不少醫院發現「今年的國慶寶寶變少了！」林新醫院前年還有18名國慶寶寶、去年10名，今年只有2...

台中市長盃韻律體操賽登場 參賽人數創歷年新高

「109年台中市長盃韻律體操錦標賽暨邀請賽」今天在台中市東山高中登場，吸引全國44校共145位選手參賽，人數創歷年新高。...

藝術銀行購藏作品展 飽覽各式植物畫作

台中市葫蘆墩文化中心繼去年與藝術銀行合作辦理台灣當代藝術展「你所見的風景」後，今年以植物對環境的感應，安排「一面向光同時...

爬電桿的光棍也多？台電電力修護處舉辦未婚聯誼

台電員工除了很會爬電桿外，光棍似乎也不少！ 由台電電力修護處中部分處與救國團彰化縣團委會訂本月25日上午10時到下午1時...

到彰化溪州公園玩泥巴逛市集　義診醫師頭髮染雙十吸睛

2020溪州提拔泥－溪遊記今天進入第二天，除了免費品嘗羊肉和麵線，台北延平扶輪社、全球傷口管理網絡協會和員榮醫療體系，出...

王惠美跨過濁水溪攜手張麗善 加強農業合作與推廣

彰化縣與相鄰的雲林縣都是農業大縣，在國慶連假期間，雲林縣正在虎尾高鐵特定區舉辦「雲林國際農業機械暨資材展」，彰化縣除有3...

影／中捷綠線市府站開放5小時 吸引1.6萬人搶先看

台中捷運綠線國慶日提前「開箱」市政府站讓民眾參觀，體驗乘坐列車，原本預計上午8時30分開放，7時前就有市民來排隊，8時人...

南投巧克力產業日漸成熟 參加國際大賽拿下好成績

世界巧克力大賽亞太區競賽結果出爐，今年來自日本、馬來西亞，香港等14個國家、148家業者報名883件作品參賽，台灣表現亮...

國慶寶寶再掀熱潮 台中有產婦剖腹拚國慶寶寶

今天國慶日，台中市童綜合醫院今天上午誕生4名國慶寶寶，共3人剖腹產1人自然產，還有4名產婦待產中，預計將有8名國慶寶寶誕...

影／南投茶博1天2萬人 量體溫、消毒、戴口罩層層把關

南投世界茶葉博覽會首日湧入2萬人，今天也是門庭若市，但是除了準備好茶、美食迎接遊客，防疫措施更不可少，縣政府在茶博入口嚴...

今到溪湖糖廠欣賞傳統戲曲 彰化傳統戲曲節闖關有好禮

今年彰化傳統戲曲節不在南北管音樂戲曲館，也不在鹿港鎮古廟古寺，文化局借用溪湖糖廠入口處停車場，邀請縣內南北管樂團演奏古樂...

台中國際舞蹈嘉年華將登場 市府先辦復古舞會暖身

「2020台中國際舞蹈嘉年華」將於10月31日及11月1日登場，今年活動於擁有悠久歷史的中區舊城舉行，將以燦爛華麗的光束...

熱門新聞

影／台中捷運國慶「開箱」 市政府站1小時湧進3000多人

基隆輕軌擬升級捷運 學者：別炒了菜 在地人不想吃

基隆人心聲 台鐵續開到火車站

新店「黎明清境」大門遭拆 私人產權公權力難介入

誇張！最美多良車站竟出現「傘害」 恐影響鐵道安全

台南施放國慶煙火 高雄也實施交通疏導

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。