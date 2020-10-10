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爬電桿的光棍也多？台電電力修護處舉辦未婚聯誼

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
由台電電力修護處中部分處與救國團彰化縣團委會訂本月25日上午10時到下午1時，在日月山景農場舉辦未婚聯誼，即日起到16日受理女性報名。救國團彰化縣團委會提供
由台電電力修護處中部分處與救國團彰化縣團委會訂本月25日上午10時到下午1時，在日月山景農場舉辦未婚聯誼，即日起到16日受理女性報名。救國團彰化縣團委會提供

台電員工除了很會爬電桿外，光棍似乎也不少！ 由台電電力修護處中部分處與救國團彰化縣團委會訂本月25日上午10時到下午1時，在日月山景農場舉辦未婚聯誼，即日起到16日受理報名，只限女性報名，雖然免費參加，但報名時仍要繳200元保證金，活動當日退還。

台電修護人員絕大多數是男性，雖然是國營事業，工作單純而穩定，待遇也很好，條件很不錯，但因處在多數都是男性的圈圈裡，找到對象的機會相對就少，因此才會與救國團舉辦未婚聯誼，因僧多粥少，所以才指定只有女性能報名參加，避免機會流失。

由於台電修護人員常被喻為很會爬電桿，體力也要很好，沒想到光棍也真的不少，希望藉由未婚聯誼機會，做一次大清倉。主辦的救國團彰化縣團委會呼籲適婚的未婚女性們能踴躍報名參加，給別人機會，更給自己幸福的機會。

在本月25日未婚聯誼舉辦當天，由善於帶團康的救國團人員安排活動，除了相見歡以外，還有互動遊戲，藉以激發火花，一拍即合，也安排午餐聯誼，希望人人都能找到未來的另一半。

有意報名的未婚女性，聯絡電話：04-7231157#25洪小姐

聯誼 救國團 台電

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