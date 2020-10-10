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到彰化溪州公園玩泥巴逛市集　義診醫師頭髮染雙十吸睛

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
台北延平扶輪社、全球傷口管理網絡協會和員榮醫療體系合辦義診，在彰化縣溪州公園為遊客檢查傷口。記者簡慧珍／攝影
台北延平扶輪社、全球傷口管理網絡協會和員榮醫療體系合辦義診，在彰化縣溪州公園為遊客檢查傷口。記者簡慧珍／攝影

2020溪州提拔泥－溪遊記今天進入第二天，除了免費品嘗羊肉和麵線，台北延平扶輪社、全球傷口管理網絡協會和員榮醫療體系，出動約60名醫護人員、工作人員和志工，到場辦理傷口義診糖尿病族血管病變篩檢，許多遊客檢查時順便休息，覺得在景點辦義診，有助促進健康觀念。

台北延平扶輪社等社團機構，在溪州公園產業陳列館義診，項目含括傷口治療、下肢動脈ABI 檢查、眼底鏡視網膜病變檢查、血糖血壓檢測、聽力檢測，專業醫護人員解說檢測結果，當場做相關糖尿病與傷口治療的衛生教育，主辦單位準備250份傷口敷料全部送出，台北延平扶輪社還捐贈13萬元給全球傷口管理網絡協會。不過，員榮醫師鄭文昌在後腦頭髮染出雙十，格外醒目，遊客認為跟節日很搭。

台北延平扶輪社長蔡舜仁表示，延平扶輪社的區域性義診檢測已在北部實施多年，今年南下和全球傷口管理網絡協會、員榮醫療體系院所合辦多元性的義診檢測與傷口治療，除了延伸愛心，也用聯合團隊模式將義診的醫療效益最大化。

全球傷口管理網絡協會理事長鄭文昌，也是員榮醫療體系員生醫院傷口治療及高壓氧中心主任，他說，呼應員榮總院長張克士創建員榮醫療體系「在地深耕，關懷弱勢」的理念，希望透過義診把愛傳出去，進而瞭解溪州鄉民下肢血管阻塞的情形，以便提供糖尿病患者諮詢與就醫治療模式，讓偏鄉患者和家屬能清楚防治與治療糖尿病所衍生的相關疾病與傷口。

員榮醫院醫師鄭文昌在後腦頭髮染出紅色雙十，格外引人注意。圖／員榮提供
員榮醫院醫師鄭文昌在後腦頭髮染出紅色雙十，格外引人注意。圖／員榮提供

義診 糖尿病 患者

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