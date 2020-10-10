到彰化溪州公園玩泥巴逛市集　義診醫師頭髮染雙十吸睛

2020溪州提拔泥－溪遊記今天進入第二天，除了免費品嘗羊肉和麵線，台北延平扶輪社、全球傷口管理網絡協會和員榮醫療體系，出動約60名醫護人員、工作人員和志工，到場辦理傷口義診暨糖尿病族血管病變篩檢，許多遊客檢查時順便休息，覺得在景點辦義診，有助促進健康觀念。

台北延平扶輪社等社團機構，在溪州公園產業陳列館義診，項目含括傷口治療、下肢動脈ABI 檢查、眼底鏡視網膜病變檢查、血糖血壓檢測、聽力檢測，專業醫護人員解說檢測結果，當場做相關糖尿病與傷口治療的衛生教育，主辦單位準備250份傷口敷料全部送出，台北延平扶輪社還捐贈13萬元給全球傷口管理網絡協會。不過，員榮醫師鄭文昌在後腦頭髮染出雙十，格外醒目，遊客認為跟節日很搭。

台北延平扶輪社長蔡舜仁表示，延平扶輪社的區域性義診檢測已在北部實施多年，今年南下和全球傷口管理網絡協會、員榮醫療體系院所合辦多元性的義診檢測與傷口治療，除了延伸愛心，也用聯合團隊模式將義診的醫療效益最大化。