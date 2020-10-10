王惠美跨過濁水溪攜手張麗善 加強農業合作與推廣

彰化縣與相鄰的雲林縣都是農業大縣，在國慶連假期間，雲林縣正在虎尾高鐵特定區舉辦「雲林國際農業機械暨資材展」，彰化縣除有31家廠商參展外，彰化縣優農特產也擺攤展示，彰化縣長王惠美今天上午也跨過濁水溪專往前往參與，由雲林縣長張麗善陪同，前往參與的廠家加油勉勵，希望能協助打入市場。

王惠美表示，雲林與彰化是台灣各項重要農產地，也是農業大縣，彰化縣也是工業大縣，此次共有31家農機業者前來推廣最高科技農業機械外，並提供最安全健康的農產品參展，希望彰化與雲林加強推廣農業合作及宣傳。

縣府農業處表示，在「雲林國際農業機械暨資材展」現場，除有以彰化縣大佛與特色花卉布置的大型花卉主題展示外，並有來自彰化的20攤熱門攤位販售優質農特產，還有限量免費試吃活動、現場掃描QRcode出示FB/IG打卡按讚頁面即可參加彰化優鮮NEW一下扭蛋趣味遊戲，獎項包含「彰化優鮮」20大熱門攤位現金抵用券、多款精美文創小物等你拿等，歡迎大家把握此次展覽的機會，在國慶連假期間出門消費，支持台灣小農，幫助本土農業！