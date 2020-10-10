影／中捷綠線市府站開放5小時 吸引1.6萬人搶先看

台中捷運綠線國慶日提前「開箱」市政府站讓民眾參觀，體驗乘坐列車，原本預計上午8時30分開放，7時前就有市民來排隊，8時人潮已排到台灣大道，中捷公司提早自8時10分開放至下午1時半，5小時吸引1.6萬人次搶先看，還有身障團體一起體驗無障礙是否暢通，都很滿意。

中捷公司董事長林志盈表示，綠線預定年底前通車，台中市已完成初勘辦理也報請交通部履勘，但至今還未接獲通知履勘時間；目前每天依照班次運行，持續穩定性測試，這條捷運等了11年，市民都期待通車。

今天市府站停靠一輛列車，兩節車廂，每半小時安排一場次車站或列車導覽，包括車站特色及旅客緊急設備操作，市民端倪綠線地圖、觀察出入口、看站名和標示，車廂粉綠色是一般座椅、粉紅色是博愛座，「馬卡龍配色」吸引民眾搶拍打卡。