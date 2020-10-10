聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中捷綠線市府站開放5小時 吸引1.6萬人搶先看
台中捷運綠線國慶日提前「開箱」市政府站讓民眾參觀，體驗乘坐列車，原本預計上午8時30分開放，7時前就有市民來排隊，8時人潮已排到台灣大道，中捷公司提早自8時10分開放至下午1時半，5小時吸引1.6萬人次搶先看，還有身障團體一起體驗無障礙是否暢通，都很滿意。
中捷公司董事長林志盈表示，綠線預定年底前通車，台中市已完成初勘辦理也報請交通部履勘，但至今還未接獲通知履勘時間；目前每天依照班次運行，持續穩定性測試，這條捷運等了11年，市民都期待通車。
今天市府站停靠一輛列車，兩節車廂，每半小時安排一場次車站或列車導覽，包括車站特色及旅客緊急設備操作，市民端倪綠線地圖、觀察出入口、看站名和標示，車廂粉綠色是一般座椅、粉紅色是博愛座，「馬卡龍配色」吸引民眾搶拍打卡。
中捷公司表示，初勘結果要改善的僅車站內動線指示，立即改善完畢，早已報交通部履勘，會全力配合。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言