南投巧克力產業日漸成熟 參加國際大賽拿下好成績

世界巧克力大賽亞太區競賽結果出爐，今年來自日本、馬來西亞，香港等14個國家、148家業者報名883件作品參賽，台灣表現亮眼，共拿下22金、32銀、35銅及14個特別獎。來自南投的巧克力品牌「Cona’s妮娜巧克力」表現得傑出，分別在「堅果巧克力」和「白巧克抹醬」兩系列囊括了所有的金、銀、銅牌獎，囊括前三名技冠全場。

南投縣昨天舉辦「咖啡巧克力節」，南投縣咖啡和巧克力已經成為南投茶葉之後，成為廣受消費者喜愛的農產品、飲料，為南投農業創造商機、增加農民的收入，更帶動產業發展，南投縣長林明溱也希望，南投咖啡及巧克力讓全國看見，並建立優質產品形象。

南投縣巧克力產業發展逐漸完整，除了水里、名間鄉農民栽植巧克力原料可可豆，巧克力品牌也逐漸打響名號，18度C巧克力和和以巧克力夢想城堡和以巧克力夢想城堡聞名的妮娜巧克力，都來自埔里山城。