國慶寶寶再掀熱潮 台中有產婦剖腹拚國慶寶寶

今天國慶日，台中市童綜合醫院今天上午誕生4名國慶寶寶，共3人剖腹產1人自然產，還有4名產婦待產中，預計將有8名國慶寶寶誕生；光田醫院大甲院區今早也有兩名男嬰剖腹提前報到。

今天凌晨1點56分，童綜合醫院誕生第1名國慶寶寶，由20歲楊姓媽媽自然產下2412公克女寶寶，也是頭一胎。女嬰父親說，原本預產期是10月28日，昨晚太太出現產前徵兆，趕緊到醫院待產，沒想到孩子迫不及待選在國慶日出生，很意外也很高興，「寶貝自己選擇與國家同天生日」。

第2名國慶寶寶則在上午8時11分，由32歲張姓媽媽剖腹產下2434公克男寶寶，男嬰父親說，這是家中第4個孩子，前面已有2女1男，現在男嬰出生後就是成雙成對，因太太預產期是10月，就選擇好記又具有特殊意義的國慶日作為孩子生日，希望國家的慶典也是對孩子的祝福，感覺與有榮焉。

第3名為今天上午10時15分，由37歲李姓媽媽剖腹產下2870公克的男寶寶；10分鐘後，另一名41歲陳姓媽媽也剖腹產下一名重達4390公克的男嬰。

光田綜合醫院大甲院區今天上午也迎接2名國慶男嬰，兩名男嬰都是早產剖腹，目前由醫護照顧觀察中。