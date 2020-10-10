影／南投茶博1天2萬人 量體溫、消毒、戴口罩層層把關

南投世界茶葉博覽會首日湧入2萬人，今天也是門庭若市，但是除了準備好茶、美食迎接遊客，防疫措施更不可少，縣政府在茶博入口嚴格管制，除了量體溫、戴口罩、雙手酒精消毒，還要填寫姓名電話才能入場。遊客說，雖然防疫措施多，但層層把關有保障，逛起茶博更安心。

南投縣政府表示，今年茶博參觀人數更勝以往，首日超過2萬人參觀，業績開紅盤讓茶農和茶商、業者都相當開心，成功帶動農產買氣。然而，新冠肺炎疫情仍未結束，每天上萬名人潮大量聚集，防疫更是馬虎不得。

往年，茶博都採開放空間，遊客可隨意進出，今年為了落實實名制管制，茶博周邊以護欄圍住，遊客都得從出入口進入。除了進入會場得戴口罩，還有量體溫，同時要填寫姓名和聯絡電話，以方便疫情調查。