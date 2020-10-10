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影／南投茶博1天2萬人 量體溫、消毒、戴口罩層層把關
南投世界茶葉博覽會首日湧入2萬人，今天也是門庭若市，但是除了準備好茶、美食迎接遊客，防疫措施更不可少，縣政府在茶博入口嚴格管制，除了量體溫、戴口罩、雙手酒精消毒，還要填寫姓名電話才能入場。遊客說，雖然防疫措施多，但層層把關有保障，逛起茶博更安心。
南投縣政府表示，今年茶博參觀人數更勝以往，首日超過2萬人參觀，業績開紅盤讓茶農和茶商、業者都相當開心，成功帶動農產買氣。然而，新冠肺炎疫情仍未結束，每天上萬名人潮大量聚集，防疫更是馬虎不得。
往年，茶博都採開放空間，遊客可隨意進出，今年為了落實實名制管制，茶博周邊以護欄圍住，遊客都得從出入口進入。除了進入會場得戴口罩，還有量體溫，同時要填寫姓名和聯絡電話，以方便疫情調查。
除了入口有紅外線體溫檢測儀外，可檢視遊客是否發燒，其餘各場館也有自行量體溫，提供乾洗手，遊客乘坐的桌椅，固定時間以酒精消毒。因為防疫措施多，入口常出現人龍，但遊客大都能諒解，耐心排隊。台北遊客魏先生說，台灣沒有爆發社區感染，但防疫做的越徹底，越能遠離病毒威脅，肯定縣府和工作人員努力防疫、消毒，提供大家安全品茶、休閒的好去處。
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