今到溪湖糖廠欣賞傳統戲曲 彰化傳統戲曲節闖關有好禮

今年彰化傳統戲曲節不在南北管音樂戲曲館，也不在鹿港鎮古廟古寺，文化局借用溪湖糖廠入口處停車場，邀請縣內南北管樂團演奏古樂，現場10個與傳統戲曲有關的闖關攤位免費參加，今天下午5時前集滿5個可換鍋墊等用品，送完為止。

「不怕沒人才，就怕沒舞台。」縣長王惠美致詞時表示，南北管戲曲是彰化重要的文化資產，今年傳統戲曲節邀請許多傳統戲曲老師參與，希望用心地保存傳統戲曲，縣政府將持續改善各表演空間，讓大師有良好的演藝環境，把好音樂發揚光大。

文化局北管實驗樂團領銜開場，演出曹操請徐庶擔任軍師的教忠教孝故事。彰化縣傳統表演藝術保存團體－梨芳園北管樂團、榮樂軒北管劇團、東山鳳梨園、錦成閣高甲團、南管的聚英社南樂團、遏雲齋南管樂團，和國家指定重要傳統藝術保存團體－梨春園北管樂團，接力上場，演奏到下午3時半。

溪湖糖廠的2020彰化傳統戲曲節壓軸好戲，今天下午3時半請到北管布袋戲保存者吳清發率領新樂園掌中劇團，演出經典戲劇「三國演義-屯土山」，專業戲偶師與抑揚頓挫的口白，將帶領觀眾穿越時空回到三國時代，感受關公的義薄雲天。

會場10個闖關攤位，只要成功通過5關即可兌換桌墊、滑鼠墊、環保餐具，送完為止。王惠美是鹿港人，在聚英社主持的攤位學著拿南管樂器「四塊」演奏，像拿超大筷子，聚英社老師吳敏翠示範並點出發出響聲的要訣，王惠美不禁感歎「專業的果然不同。」