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台中國際舞蹈嘉年華將登場 市府先辦復古舞會暖身

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
「2020台中國際舞蹈嘉年華」將於10月31日及11月1日登場，10月24日先舉辦「復古舞會」暖身。圖／台中市政府提供
「2020台中國際舞蹈嘉年華」將於10月31日及11月1日登場，10月24日先舉辦「復古舞會」暖身。圖／台中市政府提供

「2020台中國際舞蹈嘉年華」將於10月31日及11月1日登場，今年活動於擁有悠久歷史的中區舊城舉行，將以燦爛華麗的光束投影點亮舊火車站前廣場，期待融合現代科技與懷舊氛圍、轉化為時尚中城的中區，藉由舞蹈嘉年華打造專屬台中的節慶觀光盛會。舞蹈嘉年華呼應中城懷舊主題，特別於10月24日舉辦「復古舞會」暖身，邀請民眾共同參與。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，「復古舞會」選在極具年代感與特色的「白雪大舞廳」舉行。白雪大舞廳已有50年歷史，是目前台中市唯一領有正式「舞廳牌照」的老字號舞廳。緊扣今年舞蹈嘉年華的「復古」主題，邀請民眾一同踏入充滿懷舊氣氛的舞池，穿上復古潮流服飾，在七彩霓虹燈下，搖擺出輕鬆愉快又動人的舞步；現場將舉行「今日我最靚」服裝人氣票選活動，獲最高票者可得到獎金7777元。

除邀請民眾共舞盡情搖擺，也邀請中部知名的舞蹈團體「颶風極限藝術舞蹈工廠」到場，引領民眾一起釋放狂熱的舞魂。此外，還有「蹦迪車輪戰」舞蹈Battle賽，由台中知名舞者「壞T老師」帶領現場的朋友熱舞，角逐舞王、舞后的最高榮譽，以及獎金8888元。

今年「台中國際舞蹈嘉年華」共計34團台中在地及專業舞蹈團隊，將為舞蹈嘉年華掀起一波全民共舞的熱潮。復古舞會活動報名即日起至10月19日中午12時截止，更多活動相關資訊請至台中觀光旅遊網https://travel.taichung.gov.tw/查詢。

台中市 林筱淇

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