水情吃緊全民抗旱 中市供應取用水資中心回收放流水

極端氣候效應顯現，除了短延時強降雨外，今年台中地區於汛期間降雨量偏低，旱季期間水情恐不樂觀，經濟部預計10月14日起將台中水情燈號轉為黃燈，將實施夜間減壓供水措施。為減緩水源吃緊情形，台中市府水利局於各處水資源回收中心持續免費提供符合標準的回收放流水，未來也將加速推動再生水計畫，讓民生及產業用水不會互相排擠，極力穩定大台中供水。

台中市府水利局長范世億表示，旱澇不均的氣候確實會造成防汛及抗旱挑戰，因應今年台中市降雨量較少，水源調度恐會不足，多處水資源回收中心包括福田、石岡壩及台中港特定區等，將免費供應民眾取用處理後的放流水，可用於非接觸人體用途。

另外，今年9月21日福田水資源回收中心已啟動放流水回收再利用計畫，未來將供應再生水給台中港工業區，可同時減少民生與工業用水的壓力，並落實「一滴水用兩次」精神，也呼籲民眾要珍惜水資源，並節約用水。

水利局指出，民眾生活廢水透過水資源回收中心進行處理，符合放流水標準之後，就可以循環再利用於景觀澆灌、沖洗馬桶、地面清洗及灑水抑制揚塵，而這些回收再利用的水源每天有約10萬公噸，只要提出申請就可免費取用，如有用水需求，可自備容器，每日上午9時至下午4時向各區水資源回收中心警衛室登記免費取用，省錢環保又可減緩限水衝擊。