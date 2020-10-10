快訊

屋被法拍無家可歸…母女夜宿總統府前廣場 因國慶遭驅離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水情吃緊全民抗旱 中市供應取用水資中心回收放流水

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
水情吃緊，台中市府水利局於各處水資源回收中心持續免費提供符合標準的回收放流水。圖／台中市政府提供
水情吃緊，台中市府水利局於各處水資源回收中心持續免費提供符合標準的回收放流水。圖／台中市政府提供

極端氣候效應顯現，除了短延時強降雨外，今年台中地區於汛期間降雨量偏低，旱季期間水情恐不樂觀，經濟部預計10月14日起將台中水情燈號轉為黃燈，將實施夜間減壓供水措施。為減緩水源吃緊情形，台中市府水利局於各處水資源回收中心持續免費提供符合標準的回收放流水，未來也將加速推動再生水計畫，讓民生及產業用水不會互相排擠，極力穩定大台中供水。

台中市府水利局長范世億表示，旱澇不均的氣候確實會造成防汛及抗旱挑戰，因應今年台中市降雨量較少，水源調度恐會不足，多處水資源回收中心包括福田、石岡壩及台中港特定區等，將免費供應民眾取用處理後的放流水，可用於非接觸人體用途。

另外，今年9月21日福田水資源回收中心已啟動放流水回收再利用計畫，未來將供應再生水給台中港工業區，可同時減少民生與工業用水的壓力，並落實「一滴水用兩次」精神，也呼籲民眾要珍惜水資源，並節約用水。

水利局指出，民眾生活廢水透過水資源回收中心進行處理，符合放流水標準之後，就可以循環再利用於景觀澆灌、沖洗馬桶、地面清洗及灑水抑制揚塵，而這些回收再利用的水源每天有約10萬公噸，只要提出申請就可免費取用，如有用水需求，可自備容器，每日上午9時至下午4時向各區水資源回收中心警衛室登記免費取用，省錢環保又可減緩限水衝擊。

水資源 資源回收 台中市

延伸閱讀

中市都市計畫法自治條例修正 重點加速老舊建物重建

影／中市街頭驚傳砸車事件？原來是警破窗逮毒鴛鴦

外師赴中市大安區偏鄉國中教學 提升學生外語能力

國慶連假中市交通疏導 加強景點及百貨商圈

相關新聞

南投巧克力產業日漸成熟 參加國際大賽拿下好成績

世界巧克力大賽亞太區競賽結果出爐，今年來自日本、馬來西亞，香港等14個國家、148家業者報名883件作品參賽，台灣表現亮...

國慶寶寶再掀熱潮 台中有產婦剖腹拚國慶寶寶

今天國慶日，台中市童綜合醫院今天上午誕生4名國慶寶寶，共3人剖腹產1人自然產，還有4名產婦待產中，預計將有8名國慶寶寶誕...

影／南投茶博1天2萬人 量體溫、消毒、戴口罩層層把關

南投世界茶葉博覽會首日湧入2萬人，今天也是門庭若市，但是除了準備好茶、美食迎接遊客，防疫措施更不可少，縣政府在茶博入口嚴...

今到溪湖糖廠欣賞傳統戲曲 彰化傳統戲曲節闖關有好禮

今年彰化傳統戲曲節不在南北管音樂戲曲館，也不在鹿港鎮古廟古寺，文化局借用溪湖糖廠入口處停車場，邀請縣內南北管樂團演奏古樂...

台中國際舞蹈嘉年華將登場 市府先辦復古舞會暖身

「2020台中國際舞蹈嘉年華」將於10月31日及11月1日登場，今年活動於擁有悠久歷史的中區舊城舉行，將以燦爛華麗的光束...

水情吃緊全民抗旱 中市供應取用水資中心回收放流水

極端氣候效應顯現，除了短延時強降雨外，今年台中地區於汛期間降雨量偏低，旱季期間水情恐不樂觀，經濟部預計10月14日起將台...

影／林佳龍未出席國慶大會 赴豐原球場與盧秀燕同台

社團法人豐原高爾夫俱樂部新會館今日落成啟用，台灣國寶級藝術家顏水龍創作的馬賽克鑲崁藝術壁畫「高爾夫揮桿圖」，重現新會館大...

台中男寶寶搶當國慶寶寶家族第一人 醫院贈防疫慶生禮

雙十國慶，台中茂盛醫院今天上午喜迎一名國慶寶寶，還有4位媽媽待產中。首度當媽的30歲詹姓產婦待產二天，今天上午8點30分...

彰化縣二林文化季今有鬥陣嘉年華 明天別忘來放風箏　

2020彰化縣庄頭傳統藝陣「鬥陣」嘉年華活動，今天在二林鎮公所和圖書館廣場熱鬧展開，參加演藝的隊伍不限二林鎮，竹塘社區發...

今年成功預警12件火災 彰化縣安裝住警器才發給使用執照

家戶發生火警，如果安裝住宅火災警報器可及早發現、及早逃生，彰化縣目前已有15萬戶安裝，今年至今已有12件成功示警案件；消...

影／醫師妻將口罩設計成同心圓 為台灣醫護人員加油

南投縣政府新聞及行政處長林琦瑜蒐集30多款台灣口罩，專人表框保存，各種馬卡龍色、國旗、卡通口罩構成一幅同心圓，如同現代藝...

台中6年來未有大規模河川揚塵 環保局這麼做

每年9月中旬後東北季風盛行，是河川揚塵的好發期，台中市境內以大安溪、大甲溪流域國道1號至西濱出海口河段有明顯影響，為防範...

熱門新聞

高雄市鳳山五甲、小港下午停電 逾4萬戶受影響

影／台中捷運國慶「開箱」 市政府站1小時湧進3000多人

基隆輕軌擬升級捷運 學者：別炒了菜 在地人不想吃

國慶焰火眾所期待 漁光島居民卻有不同聲音

桃園唯一憲兵眷村「憲光二村」 全台最大木板國旗亮相

水情嚴峻！曾文水庫蓄水47年來第6低 跨域調度穩定供水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。