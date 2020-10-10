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彰化縣二林文化季今有鬥陣嘉年華 明天別忘來放風箏
2020彰化縣庄頭傳統藝陣「鬥陣」嘉年華活動，今天在二林鎮公所和圖書館廣場熱鬧展開，參加演藝的隊伍不限二林鎮，竹塘社區發展協會跳鼓陣、芳苑鄉路上厝振興社宋江陣等陣頭都來共襄盛舉，讓喜愛傳統演藝的民眾大飽眼福。
鑼鼓鏘咚鏘，二林鎮公所結合彰化縣香草藝文協會、彰化縣就是愛運動綜合發展協會，舉辦鬥陣嘉年華迎接雙十國慶。傳統陣頭基本上都用在喜慶場合，今天一早20多支隊陸續抵達活動會場，果然洋溢歡樂氣氛。鎮長蔡詩傑提醒民眾，明天在二林高中第二校地預定地舉辦風箏節，親子一起來放風箏。
二林高中儀隊和獨輪車隊、二林工商舞龍隊和拳擊隊、二林志工媽媽土風舞班、愛加倍喜樂手搖車隊、二林舊社代天宮安麗舞蹈班等多個二林在地社團表演之外，芳苑、竹塘都有藝陣前來，福興鄉番社社區發展協會親子花鼓陣也來鬥熱鬧，還有二林社大新住民國語班、二林新住民關懷協會的會員穿著民族傳統服裝，亮麗載歌載舞，成為今天鬥陣嘉年華的美麗嬌點。
主辦單位表示，去年國慶日二林鎮農民踩街，今年第14屆二林文化季系列活動之鬥陣嘉年華，希望藉由國慶日邀集各社團一同參與踩街，表演陣頭，讓大家看到各種團體努力傳承傳統藝陣，讓文化代代相傳。
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