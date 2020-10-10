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今年成功預警12件火災 彰化縣安裝住警器才發給使用執照

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
安裝住宅火災警報器可及早發現、及早逃生，彰化縣目前已有15萬戶安裝，今年至今已有12件成功示警案件。本報資料照片
安裝住宅火災警報器可及早發現、及早逃生，彰化縣目前已有15萬戶安裝，今年至今已有12件成功示警案件。本報資料照片

家戶發生火警，如果安裝住宅火災警報器可及早發現、及早逃生，彰化縣目前已有15萬戶安裝，今年至今已有12件成功示警案件；消防局為了從源頭管理，今年並與不動產公會、建築師公會及縣府建設處協調，針對住家居室、走廊及廚房安裝住宅火災警報器後，才核發使用執照。

彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲說，依據消防署今年上半年建築物火災統計，以住宅火災發生次數最多，共2865件，占75.7%，特別是發生在深夜的火警，民眾處於熟睡狀態，往往無法在第一時間發現火災並即時逃生，像今年國內就發生多起重大住宅火災傷亡事件，因此家戶安裝住宅火災警報器相形重要。

蔡佳洲說，火災發生時，多數人是因為先聞到焦味，才感覺到發生火災，但在睡眠狀態，嗅覺的靈敏性則會降低，聽覺則是最靈敏的，故家中安裝住宅火災警報器能及早發現火災發生、及早反應、及時求生，降低火災的傷害及損失。

蔡佳洲說，消防法雖然規定非公共場所必須裝設住宅火災警報器，卻沒有罰則，彰化縣消防局從2017年起，先是免費為全縣身障者、中低收入戶及獨居老人等弱勢族群安裝，合計達5萬5377戶，比率百分之百。如果加上個人安裝者，彰化縣既有28萬8千多戶中，已有54%安裝住警器，也就是已有15萬戶安裝。

蔡佳洲說，安裝住宅火災警報器已經展現出成效， 2017年裝設至今已有36件成功示警，今年1月至9月更有12件成功示警案件，而這是在119報案紀錄的數據，未119報䅁實際案件應該更多。

消防局接著針對高危險場所包括曾經發生火警住戶、30年以前老屋、鐵皮建築及附設宮廟神壇、狹小巷道住家等，列入補助對象；此外，依消防署統計，去年全國因火警死亡的案件中，有3成是老人，因此，彰化縣也將65歲以上老人納入補助。

目前一具住宅火災警報器約300元，各家戶都買得起，但彰化縣則鼓勵企業或個人捐贈，像最近埔鹽鄉獲在地善心企業捐贈1300具住宅用火災警報器，受惠的埔鹽鄉目前安裝率達百分之百。

安裝住宅火災警報器可及早發現、及早逃生，彰化縣目前已有15萬戶安裝，今年至今已有12件成功示警案件。本報資料照片
安裝住宅火災警報器可及早發現、及早逃生，彰化縣目前已有15萬戶安裝，今年至今已有12件成功示警案件。本報資料照片

火災

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