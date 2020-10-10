影／醫師妻將口罩設計成同心圓 為台灣醫護人員加油

南投縣政府新聞及行政處長林琦瑜蒐集30多款台灣口罩，專人表框保存，各種馬卡龍色、國旗、卡通口罩構成一幅同心圓，如同現代藝術，許多人以為林琦瑜追上口罩流行風潮，背後卻是她身為醫護人員家屬，看到丈夫站在防疫第一線，擔心外更希望以「同心圓」口罩，為醫護人員加油打氣，祈求台灣早日度過新冠肺炎疫情。

新冠肺炎疫情全球大爆發，「戴口罩、勤洗手」是最重要的防疫措施；口罩也曾一罩難求，民眾在藥局前大排長龍買口罩，都是2020年特殊的印象。林琦瑜是護理師出身，丈夫詹聖霖是台中榮總小兒心臟科主任。新冠肺炎疫情爆發後，身為醫護人員家屬，林琦瑜更能感受防疫人員的辛勞和危險。尤其，一開始國內醫療用口罩不足，連第一線的醫護用量都不夠，更讓林琦瑜緊張。

幸好口罩國家隊成立後，台灣口罩供應逐漸充足，甚至還開發出各種不同顏色款式的口罩，成為流行時尚。林琦瑜將對丈夫的關心，化為實際行動，花了不少時間、心思蒐集特殊顏色和款式的口罩，包括國旗、馬卡龍、KITTY貓等共30多種。她並請人將這些口罩裱褙，做成「同心圓」，如同鮮豔繽紛的現代藝術，相當吸睛。