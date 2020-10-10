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台中6年來未有大規模河川揚塵 環保局這麼做
每年9月中旬後東北季風盛行，是河川揚塵的好發期，台中市境內以大安溪、大甲溪流域國道1號至西濱出海口河段有明顯影響，為防範揚塵空汙，台中市環保局透過定期應變演練、三日預報預警、好發區設19座微型監測儀，即時掌握現地狀況，2014年至今未發生大規模揚塵事件，今年模擬演練更採「仿實境」方式，直播回傳現地狀況，迅速應變與防護。
環保局代理局長陳宏益表示，日前在大安溪社尾堤防、大安區頂安社區及大安區海墘國小舉行應變防護演練，動員環保、水利、教育、農業、衛生、警消及學校共44個應變單位，模擬河川揚塵時，調派水車灑水洗掃道路、管制河川流域附近的營建工地及砂石場逸散汙染、校園防護及環境教育宣導、道路交通指揮管制及意外緊急事故救護等應變作為。
環保局指出，這次演練也邀請在地里長、里民及大安區海墘國小學童約200人參與，演練包含緊閉門窗、戴口罩，在家門口適度灑水，並加強宣導如用路人遇河川揚塵能見度不佳時，應減速慢行，並配合警察交通指揮行駛，保障自身安全。
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