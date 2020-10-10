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雙十國慶台中誕下國慶寶寶 爸爸迎喜事喊：拚第三胎！
雙十國慶，台中多名新生兒迫不急待搶當國慶寶寶。柯姓麵包店老闆夫婦正準備在台中市西區展店，今天清晨5時43分，在林新醫院喜迎第二胎女兒，柯爸爸開心地說「還要拚第三胎！」另外，張媽媽第二胎預產期在11月18日，二周前因子宮頸開2公分在林新醫院安胎，也迫不及待搶當國慶寶寶。
台灣出生率不斷探底，台中市今天誕生多個國慶寶寶。柯姓麵包店老闆說，他和妻子育有一子，今天喜迎女兒，加起來是個「好」字；妻子在昨晚宮縮，今天清晨5時43分誕生，名字會請阿公取名，國慶家慶，喜上加喜，好兆頭，夫妻期盼台中市西區展店成功。
張爸爸說，第一胎是哥哥，今天迎接女寶寶小名「艾瑪」，盼成狄勇敢、正向女孩，二名孩子加起來是好字。第二胎預產期在11月18日，二周前，妻子因肚子不舒服，就近就醫，因子宮頸開2公分，轉林新醫院安胎，沒想到妻子昨晚子宮頸擴張，在沒有用藥情況下，順產生下體重2300克女兒。
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