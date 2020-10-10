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彰化不二坊蛋黃酥也噴國慶行情 排隊人潮再現

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
今天國慶日，彰化排隊名店不二坊蛋黃酥店外，再出現排隊人龍。 記者劉明岩／攝影
今天國慶日，彰化排隊名店不二坊蛋黃酥店外，再出現排隊人龍。 記者劉明岩／攝影

中秋節前一個月，幾乎天天上演排隊之亂彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」，在這國慶3天連續假期，也跟著噴出國慶行情，再度出現排隊人潮，隊伍長約2、30多公尺，有排隊民眾就說，雖然要排上至少半小時，但比起中秋節前好多了。

不二坊在過完中秋節後，從本月2日到6日暫停營業休息，本月7日上午9時恢復正常營業，由於仍有死忠及慕名而來的消費者，儘管節後已恢復了常態，但依然要排上約20公尺，與中秋節前長達上百公尺，不能相比，而最大不同在於代購業者雇用的老人家大幅減少，這幾天隊伍中，很多來自外地或者年輕族群。

昨天起的國慶3天連假，不二坊店外排隊隊伍明顯又長了，上午9點開門，有人8點不到就來排隊，昨天下午是原定兩點才開門，卻因人多要備貨，延到兩點半才開門。今天國慶日，排隊隊伍又比昨天更長，由於適逢連續假日，人車多，仍造成交通混亂，但比起中秋節前，要勞煩警力維護秩序，已經好了許多。

一名來自新竹的年輕人說，他在中秋節前曾慕名前來，打算買蛋黃酥做為伴手禮，卻發現不二坊的店門還沒開，外頭就排了卡位的板凳，最後，只得多花錢向代購業者買，原價一盒15顆600元，他花了1200元。他說，今天再來買，雖然要排上至少半小時，但至少用原價買到，反正就是想吃，還可以送人，也算是值得了。

彰化警分局民生路派出所所長吳宗翰說，過了中秋以後，不二坊蛋黃酥外排隊隊伍已恢復正常，而這國慶3天連假，很多人回鄉或外地遊客前來購買，才會再見較長的排隊隊伍，警方則會採取巡邏方式，只要發現影響交通秩序，即會告發取締。

今天國慶日，彰化排隊名店不二坊蛋黃酥店外，再出現排隊人龍。 記者劉明岩／攝影
今天國慶日，彰化排隊名店不二坊蛋黃酥店外，再出現排隊人龍。 記者劉明岩／攝影
今天國慶日，彰化排隊名店不二坊蛋黃酥店外，再出現排隊人龍。 記者劉明岩／攝影
今天國慶日，彰化排隊名店不二坊蛋黃酥店外，再出現排隊人龍。 記者劉明岩／攝影

中秋節 國慶 蛋黃酥

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