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影／驚！遊客上合歡山迎國慶曙光 武嶺又成最高夜市
今天是雙十節，許多遊客昨晚夜衝合歡山，迎接國慶曙光。合歡山入夜後車潮不斷，武嶺停車場停車位被擠爆，武嶺亭大批人群在夜色中晃動。人潮車潮湧上山，違規停車狀況狀況不少，讓仁愛警分局員警忙著取締和疏導交通，讓網友驚呼「太誇張，大家都不睡覺嗎？沒想到國慶日發威，武嶺又成全台最高夜市」。
雙十節如何慶祝，臉書社群就有網友號召，到高山慶祝雙十節，中華民國國旗映襯清澈藍天白雲，是表達國慶最好的方式。許多遊客也有同樣的想法，合歡山迎接國慶曙光，昨天入夜後，台14線公路和合歡山公路車潮不減反增，武嶺、昆陽、合歡山服務中心、小風口等沿途停車場更是早早就被停滿，一位難求。
透過合歡山即時影像系統觀察，武嶺停車場凌晨就已爆滿，連路旁都有車輛違停，隨著車燈照射，可見武嶺亭人影晃動，遊客都相當興奮。不過路邊違規停車，影響車流又容易發生擦撞，影響交通秩序，仁愛警分局不敢鬆懈，加派警力到場疏導，嚴格取締違停，一小時最高開出20多張罰單，讓員警累翻。
仁愛分局副分局長涂瑞湮說，員警全力疏導上下山車流，雖然清境、合歡山停車不容易，幸好台14線南豐、霧社路段車流順暢、合歡山公路到清境至11k車速略緩，車速約30公里，無壅塞。合歡山武嶺車流多，員警彈性單向通行、雙向機動管制，目前均尚順暢，無壅塞。
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