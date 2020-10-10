影／台中捷運國慶「開箱」 市政府站1小時湧進3000多人

台中捷運綠線預計年底通車，慶祝國慶，綠線市政府站國慶日提前「開箱」，原本預計上午8時30分開放，7點之前就有市民來排隊，到8點已經排到台灣大道，中捷公司決定提早至8點10分開放。

中捷公司董事長林志盈表示，短短1小時就湧進3000多市民參觀，市府站停靠一輛列車，兩節車廂，大、小朋友參觀購票機、觀察出入口、看路線和站名標示。

中捷公司早上9時起，每半小時安排一場次車站或列車導覽，包括車站特色及旅客緊急設備操作，全天共9場次。

台中市長盧秀燕在升旗後也到市府站體驗，她也走進車廂和市民分享喜悅說，「你們是全台中市第一批坐上捷運的市民」，今天第一次開放市民參觀，也不忘宣導搭乘捷運規範，車上不能飲食，也不能丟垃圾，禮讓老弱婦孺，希望市民都成為台中捷運代言人，她聽到市民都說「好」，幽默的說「都說好，那我就可以下車了！」

盧秀燕也問在場的小朋友，幾點來排隊。有人8點多來、有人7點就來，她問小朋友，知不知道為什麼都是綠色？小朋友搖頭，盧解釋，因為這是捷運綠線，未來還有藍線、橘線都會有不同顏色辨識。