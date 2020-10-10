快訊

總統府直播／今年國慶大會表演活動 有三個第一

NBA／湖人聽牌拚隊史第17冠 熱火背水一戰搶生機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國慶升旗 盧秀燕最驕傲：治理空汙有藍天

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天參加國慶升旗，她表示，今天是中華民國的生日，市民一起來參加109年升旗典禮，是亞洲第一個民主國家，要珍惜得來不易的民主自由。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕今天參加國慶升旗，她表示，今天是中華民國的生日，市民一起來參加109年升旗典禮，是亞洲第一個民主國家，要珍惜得來不易的民主自由。記者喻文玟／攝影

台中國慶升旗今天上午7點50分登場。市長盧秀燕帶領一級主管唱國歌、升旗，市政廣場擠滿超過7000多市民一起共襄盛舉，有人6點多就來排隊，領取8款紀念國旗貼紙和露營燈。

盧秀燕表示，今天是中華民國的生日，市民一起來參加109年升旗典禮，是亞洲第一個民主國家，要珍惜得來不易的民主自由。

她說，今年是全國很辛苦的一年，因新冠疫情全球肆虐，全世界都處在辛苦狀態，台灣、台中也不例外，要把危機化為轉機，不懷憂喪志，更勤奮努力，今年市政重點是拚經濟，招商引資六都全國第一共1800億元，也照顧小市民經濟，年初台灣燈會、暑假第二屆台中購物節，都吸引觀光客到台中。

盧還提到「路平」、「美樂地計畫」、「大智路打通」等政績，但最重要的是治理空汙。她說，每年此時就是中台灣空汙季，有時8、9月就霧霾，她感謝市民給予支持讓能整治空汙，她改善各種汙染源，增加電動公車，也請市民抬頭看看天空，今天10月10日台中空氣品質呈現綠燈、良好，這是努力的成果，會繼續加油。

台中國慶升旗今天上午7點50分登場。市長盧秀燕帶領一級主管唱國歌、升旗，市政廣場擠滿超過7000多市民一起共襄盛舉，有人6點多就來排隊，領取8款紀念國旗貼紙和露營燈。記者喻文玟／攝影
台中國慶升旗今天上午7點50分登場。市長盧秀燕帶領一級主管唱國歌、升旗，市政廣場擠滿超過7000多市民一起共襄盛舉，有人6點多就來排隊，領取8款紀念國旗貼紙和露營燈。記者喻文玟／攝影
中華民國109年國慶，台中市升旗由台中女中儀隊擔任國旗手。記者喻文玟／攝影
中華民國109年國慶，台中市升旗由台中女中儀隊擔任國旗手。記者喻文玟／攝影
台中國慶升旗今天上午7點50分登場。市長盧秀燕帶領一級主管唱國歌。她說，今年是全國很辛苦的一年，因新冠疫情全球肆虐，全世界都處在辛苦狀態，談到政績提到「路平」、「美樂地計畫」、「大智路打通」，最重要的是治理空汙。記者喻文玟／攝影
台中國慶升旗今天上午7點50分登場。市長盧秀燕帶領一級主管唱國歌。她說，今年是全國很辛苦的一年，因新冠疫情全球肆虐，全世界都處在辛苦狀態，談到政績提到「路平」、「美樂地計畫」、「大智路打通」，最重要的是治理空汙。記者喻文玟／攝影

盧秀燕 台灣燈會 空汙

延伸閱讀

花博虧損38億 審計處：林佳龍、盧秀燕市府都有責任

台中綠川工程順民意改設計 盧秀燕：好的水利整治

動保硬漢李火山 與盧秀燕同台呼籲「愛動物如家人」

台中火車站出後站如入第三世界 議員籲加速執行大車站

相關新聞

影／國慶升旗 盧秀燕最驕傲：治理空汙有藍天

台中國慶升旗今天上午7點50分登場。市長盧秀燕帶領一級主管唱國歌、升旗，市政廣場擠滿超過7000多市民一起共襄盛舉，有人...

影／台中捷運國慶「開箱」 市政府站1小時湧進3000多人

台中捷運綠線預計年底通車，慶祝國慶，綠線市政府站國慶日提前「開箱」，原本預計上午8時30分開放，7點之前就有市民來排隊，...

一筊定案！北斗奠安宮新媽祖答應請軟身媽祖回正殿視事

彰化縣北斗鎮信仰中心奠安宮，新建廟宇富麗堂皇，另迎新媽祖聖像安奉正殿，舊廟供奉的5尊主神軟身媽祖退居後殿，奠安宮管理委員...

第一桶金／林菁鵠愛攝影 大四就創業

台威傳播公司負責人林菁鵠因為大學時加入攝影社，從此喜愛上攝影，並在大學時就開了家婚紗攝影公司創業，賺得人生第一桶金。他依...

南投茶博首日 上萬遊客找茶

為期10天的2020南投世界茶業博覽會，昨天在中興新村登場，以5大特色主活動丶18大主題展館及6大茶展售丶文化展演區熱情...

彰縣福利社區 二林華崙社區領航

彰化縣二林鎮華崙社區老年人口比率逾20%，已達超高齡社會，21年前成立社區發展協會，改建豬舍作為老人活動場所，推動社區文...

廠房出租 中市府：助企業生根

台中市政府經發局出租精密機械科技創新園區38個標準廠房單元，民代認為「熱度和現況不能畫上等號」，上半年廠房賣不好是因疫情...

台中精科二期 電子、機械、醫療搶進

台中市政府在南屯區精密機械科技創新園區二期西側1.65公頃土地，興建38個標準廠房單元，今年上半年預售只賣出一間。經發局...

2020田中馬拉松主題曲開唱 小鎮音樂節令人期待

彰化縣知名的田中馬拉松將在11月8日登場，主辦單位也公布今年的主題曲，今年與「神棍樂團」合作推出熱血新曲「終點42195...

霧峰警「雙重護鈔」重陽敬老金長者安心領開心過節

農曆九月初九為重陽節，又稱敬老節，今年為10月25日。台中市警局霧峰分局今天說，九九重陽將至，台中市霧峰分局轄內共有47...

彰化西斗社區酒莊密度全台最高 今晚葡萄酒晚宴

秋光金影灑在彰化縣二林鎮西斗故事園，完成3個微醺小旅行行程的80多名親子，一面欣賞音樂，一面享用戰斧豬排佐西斗葡萄酒莊佳...

影／南投茶博野餐盛大登場 國旗旗海讓遊客感動

南投世界茶業博覽會第一天壓軸「馬拉桑野餐趣」400組報名秒殺，加碼到600席，今天下午4點半在中興新村舉行，配合國慶日茶...

熱門新聞

台南熊貓超市標錯價1折售…湧上千訂單後取消 外送員聚集：被訂單綁架

高雄市鳳山五甲、小港下午停電 逾4萬戶受影響

國慶焰火眾所期待 漁光島居民卻有不同聲音

桃園唯一憲兵眷村「憲光二村」 全台最大木板國旗亮相

水情嚴峻！曾文水庫蓄水47年來第6低 跨域調度穩定供水

永久屋禮納里部落違建屏東縣府將拆除 族人陳情抗議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。