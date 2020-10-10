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影／國慶升旗 盧秀燕最驕傲：治理空汙有藍天
台中國慶升旗今天上午7點50分登場。市長盧秀燕帶領一級主管唱國歌、升旗，市政廣場擠滿超過7000多市民一起共襄盛舉，有人6點多就來排隊，領取8款紀念國旗貼紙和露營燈。
盧秀燕表示，今天是中華民國的生日，市民一起來參加109年升旗典禮，是亞洲第一個民主國家，要珍惜得來不易的民主自由。
她說，今年是全國很辛苦的一年，因新冠疫情全球肆虐，全世界都處在辛苦狀態，台灣、台中也不例外，要把危機化為轉機，不懷憂喪志，更勤奮努力，今年市政重點是拚經濟，招商引資六都全國第一共1800億元，也照顧小市民經濟，年初台灣燈會、暑假第二屆台中購物節，都吸引觀光客到台中。
盧還提到「路平」、「美樂地計畫」、「大智路打通」等政績，但最重要的是治理空汙。她說，每年此時就是中台灣空汙季，有時8、9月就霧霾，她感謝市民給予支持讓能整治空汙，她改善各種汙染源，增加電動公車，也請市民抬頭看看天空，今天10月10日台中空氣品質呈現綠燈、良好，這是努力的成果，會繼續加油。
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