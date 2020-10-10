一筊定案！北斗奠安宮新媽祖答應請軟身媽祖回正殿視事

彰化縣北斗鎮信仰中心奠安宮，新建廟宇富麗堂皇，另迎新媽祖聖像安奉正殿，舊廟供奉的5尊主神軟身媽祖退居後殿，奠安宮管理委員會近日討論，認為神界階級分明，凡人應遵守「先來後到」規矩，預計重陽節恭迎5尊軟身媽祖移駕正殿。

北斗奠安宮管理委員會主任委員陳在表示，請新媽祖到後殿，5尊軟身媽祖回正殿一事，管委會擲筊「媽祖就是給聖筊」，新媽祖答應去後殿，軟身媽祖同意到正殿。

台灣媽祖聯誼會今年9月舉行臨時會，通過和明道大學媽祖文化學院合作建置國際級「媽祖智庫」，系統化收集與保存媽祖文化相關文獻與文物。明道大學媽祖文化學院辦公室主任謝瑞隆協助奠安宮整理文獻文物時，發現原來供奉的5尊主神軟身媽祖基於安全理由，都被請到新建廟宇二樓的後殿。

謝瑞隆表示，史料記載，奠安宮建於嘉慶十一年（1806年），先後從湄洲祖廟迎來6尊軟身媽祖，其中一尊被信徒迎回家未歸還，因年代久遠而下落不明，其餘5尊一直是奠安宮主神。

1989年奠安宮舊廟拆除運到台灣民俗村，原址興建金碧輝煌的新廟。舊奠安宮安奉分靈媽祖，新廟理應祭祀5尊軟身媽祖，不知何故，正殿祀奉新媽祖，一名在奠安宮商店街攤商無意間在新廟西側門發現落難的軟身媽祖，廟方就迎往二樓後殿安奉。

謝瑞隆說，5尊軟身媽祖純手工製作，面貌各異，有的臉龐豐潤，有的鵝蛋臉，衣飾也相當精緻，是奠安宮最重要、最具代表性的文物，應該一如過去百年被安奉在正殿神龕，彰顯奠安宮歷史流長，在台灣媽祖信仰占了重要地位。

今年9月榮獲明道大學媽祖文化學院頒贈首屆榮譽院士的陳在認為，神界階級分明，信徒應遵守長幼有序、尊卑有別，歷史悠久而且原來供奉的主神，即使蓋了新廟，也應該回到原位，後來迎奉的神祉資歷較淺，會禮讓資深神明。奠安宮管理委員會積極籌備迎請軟身媽祖移駕正殿，新媽祖到後殿的事宜，相關典禮選在媽祖飛昇日（農曆九月九日）舉行。