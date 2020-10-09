台中總站夜市雙十連假開幕 百餘攤位逛到不想回家

台中市「總站夜市」佔地千坪，百餘攤位進駐，主打多元美食，低重複率，現場還設置友善廁所，有可愛圖樣貨櫃車廂供民眾打卡，雙十連假首日開幕，讓民眾逛到不想回家。

「總站夜市」位於台中市北屯區敦富路、敦富一街口，鄰近台中捷運舊社站，隔一個街口就是北屯好市多賣場。9日開幕，每週三、五、六、日營業，佔地1800坪，有300多攤位進駐，提供美食、遊樂設施。

總站夜市團隊表示，美食攤位引進魷魚寶寶酥炸魷魚、屏東煙燻鴨肉、元鈿豆乳雞等排隊小吃，主打美食種類多元、低重覆率。

總站夜市團隊指出，現場還設有2座貨櫃屋，上面畫有可愛圖案提供遊客打卡，未來還將在貨櫃屋上打造露台，創造更多新的打卡點。總站夜市安置友善廁所，設置無障礙、尿布台、小朋友洗手台。

總站夜市團隊提到，以往的夜市在結束營業，攤販在收攤時得摸黑收拾，為改善台灣的夜市文化，升級夜市環境與文化，全區都有路燈。開幕當天至10月底的每週三、五舉辦「分享總站夜市送你50元夜市券」活動。