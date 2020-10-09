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霧峰警「雙重護鈔」重陽敬老金長者安心領開心過節
農曆九月初九為重陽節，又稱敬老節，今年為10月25日。台中市警局霧峰分局今天說，九九重陽將至，台中市霧峰分局轄內共有47處敬老禮金發放點，警方展開護鈔勤務，並且設攤位加強詐騙犯罪預防宣導，避免長者荷包大失血，收到禮金的長者開心地說，有了警方「雙重護鈔」，可以安心領錢、開心過重陽節。
霧峰分局說明，霧峰分局轄內共有47處發放點，包括霧峰區20處及大里區27處，為求謹慎，警方在每個發放點，除了編排專責警力做安全維護之外，轄內所有線上警力，也都將47處發放點，納入巡邏線，派出警力協助區公所人員發放禮金，也保障了發放人員以及前來領取敬老禮金的年長者安全，以確保發放平安順利。
霧峰分局長陳家銘說，昨天他到大里區國光里白雲宮，與市議員李天生、林德宇、里長魏益川等人，慰問員警為民服務熱忱，並祝福長者健康久久、重陽佳節愉快。
陳家銘也提醒在場的長輩們牢記防詐三步驟「冷靜、查證、 報警」。他指出，詐騙手法層出不窮，對年長者多以「涉及刑案」及「親人遭綁架」等名義，要求交付金錢或轉帳，呼籲民眾勿緊張輕信，務必撥打165反詐騙專線或報警查證。
陳家銘指出，「家有一老，如有一寶」，弘揚敬老是傳統的美德，發放重陽禮金是政府對年長者的敬意，確保重陽禮金發放過程安全無虞、平安順利，是警方責無旁貸的責任。同時藉由多元化犯罪預防宣導，提升民眾犯罪預防意識，保障民眾財產安全，希望能讓長者安心、放心領敬老金，歡度敬老重陽節。
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