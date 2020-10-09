彰化西斗社區酒莊密度全台最高 今晚葡萄酒晚宴

秋光金影灑在彰化縣二林鎮西斗故事園，完成3個微醺小旅行行程的80多名親子，一面欣賞音樂，一面享用戰斧豬排佐西斗葡萄酒莊佳釀，為今年夏季展開的 「金迷•紫香-醉愛西斗」成果饗宴體驗之旅，畫下甜美句點。

農委會水土保持局南投分局結合二林西斗農村產業促進協會，號召西斗村內的金鴻勝、益長、蘭輝、戀戀、金玉湖、清驛泉、秉森和鵬群頂等8家酒莊，在夏果釀酒期間舉辦系列分組交叉深度體驗的旅行，80多名親子報名，持消費券、農遊券抵用遊程費用，相當超值。

醉愛西斗系列旅遊7月25日起跑，系列之一「暢玩西斗-新式蒸餾微醺」，體驗啟桶和香醇蒸餾酒，也動手做客家火龍果粿，8月22日系列之二「尋蜜採鮮找酒趣」的蒸餾體驗，系列之三「金迷•紫香-醉愛西斗成果饗宴」今天登場，參加遊程的親子結束釀酒和參觀在地名勝古蹟，傍晚回到西斗故事園出席晚宴。

水保局南投分局長陳榮俊說，彰化縣二林鎮西斗社區的葡萄酒產業，是以友善、安全等方式栽種金香、黑后、真香（台中1號）、台中2號等釀酒葡萄，經由各酒莊莊主的釀酒工藝，對品質近乎苛求，釀造出風味鮮明且果香十足的香醇葡萄酒，不亞於進口葡萄酒品牌。

二林鎮長蔡詩傑表示，二林鎮曾是公賣局契作葡萄酒的重要產區，種植面積曾經廣達1484公頃，如今僅存約50公頃，問題出在沒做好產業轉型，酒莊業者不放棄釀酒葡萄產業，突破種植技術及天然環境限制，在北緯23.5度種出高品質葡萄，釀造風味絕佳的紅、白葡萄酒，是地方也是台灣的驕傲。

水保局南投分局和二林西斗農村產業促進協會、社區八大酒莊，設計課程讓參加的民眾了解採葡萄、釀造、果渣分離、裝瓶、評酒等製作環結，今天晚上「食在好西斗-紫酥配佳釀」葡萄酒晚宴，請來品酒師教學葡萄酒搭配美食，希望透過味蕾和視覺深化三次旅遊課程學習，見證葡萄酒的甜美，明年能有更多民眾報名，促進在地農產經濟發展。

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