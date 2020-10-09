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影／南投茶博野餐盛大登場 國旗旗海讓遊客感動

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投茶博野餐趣有民眾拿出精心準備的食材，吸引其他野餐民眾拍照取經。記者江良誠／攝影
南投茶博野餐趣有民眾拿出精心準備的食材，吸引其他野餐民眾拍照取經。記者江良誠／攝影

南投世界茶業博覽會第一天壓軸「馬拉桑野餐趣」400組報名秒殺，加碼到600席，今天下午4點半在中興新村舉行，配合國慶日茶席上插上一面小國旗，看到國旗旗海飄揚，讓許多遊客相當感動，數千人席地而坐，看表演、聽音樂，提前慶祝雙十節，也讓茶博首日參觀人數突破2萬人。

馬拉桑野餐趣由信義鄉農會承辦，信義鄉農會提供「好康」的野餐包，回饋給參與民眾。每組4至6人的野餐組，報名費用888元，但農會準備的餐食內容，總值卻超過2500元。有紅茶，有泡茶的茶杯組，有梅子製品，還有信義鄉有名的葡萄。讓遊客相當驚喜，直說太超值。

台中市許先生為了這次野餐，提前採買食材烹煮、搭配和果子等精緻茶點，連其他民眾也來拍照觀摩；草屯鎮還有三代老少十幾人一起參加，聲勢最浩大，600組遊客席地而坐，在涼爽的秋日午後，品嘗美食搭配好茶，享受浮生半日閒。

南投縣長林明溱說，受疫情影響，今年茶葉銷售不如以往，希望茶博能帶動消費，也幫助農民。他說，茶博第一天，約有2萬多名遊客到訪，今年茶博會新增巧克力咖啡節，未來還有9天活動，歡迎各界參加。

信義農會總幹事黃志輝說，馬拉桑野餐參與人數逐年增加，農會也加強餐食內容，同時行銷信義鄉茶葉、香蕉、青梅、葡萄和雜糧等農產，更讓遊客享受好康，成了最大贏家。

南投茶博首日壓軸馬拉桑野餐，600組遊客在秋日午後一起野餐，相當壯觀。圖／南投縣政府提供
南投茶博首日壓軸馬拉桑野餐，600組遊客在秋日午後一起野餐，相當壯觀。圖／南投縣政府提供
南投茶博首日壓軸馬拉桑野餐，以小國旗標示茶席，600面國旗旗海飄揚讓遊客感動。記者江良誠／攝影
南投茶博首日壓軸馬拉桑野餐，以小國旗標示茶席，600面國旗旗海飄揚讓遊客感動。記者江良誠／攝影
南投茶博首日壓軸馬拉桑野餐，600組遊客在秋日午後一起野餐，場面壯觀。記者江良誠／攝影
南投茶博首日壓軸馬拉桑野餐，600組遊客在秋日午後一起野餐，場面壯觀。記者江良誠／攝影
南投茶博首日壓軸馬拉桑野餐，以小國旗標示茶席，600面國旗旗海飄揚讓遊客感動。記者江良誠／攝影
南投茶博首日壓軸馬拉桑野餐，以小國旗標示茶席，600面國旗旗海飄揚讓遊客感動。記者江良誠／攝影
南投茶博野餐趣，有爸爸自備帳棚陪著小嬰兒體驗野餐樂趣。記者江良誠／攝影
南投茶博野餐趣，有爸爸自備帳棚陪著小嬰兒體驗野餐樂趣。記者江良誠／攝影

野餐 國旗 茶葉

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