影／南投茶博野餐盛大登場 國旗旗海讓遊客感動

南投世界茶業博覽會第一天壓軸「馬拉桑野餐趣」400組報名秒殺，加碼到600席，今天下午4點半在中興新村舉行，配合國慶日茶席上插上一面小國旗，看到國旗旗海飄揚，讓許多遊客相當感動，數千人席地而坐，看表演、聽音樂，提前慶祝雙十節，也讓茶博首日參觀人數突破2萬人。

馬拉桑野餐趣由信義鄉農會承辦，信義鄉農會提供「好康」的野餐包，回饋給參與民眾。每組4至6人的野餐組，報名費用888元，但農會準備的餐食內容，總值卻超過2500元。有紅茶，有泡茶的茶杯組，有梅子製品，還有信義鄉有名的葡萄。讓遊客相當驚喜，直說太超值。

台中市許先生為了這次野餐，提前採買食材烹煮、搭配和果子等精緻茶點，連其他民眾也來拍照觀摩；草屯鎮還有三代老少十幾人一起參加，聲勢最浩大，600組遊客席地而坐，在涼爽的秋日午後，品嘗美食搭配好茶，享受浮生半日閒。

南投縣長林明溱說，受疫情影響，今年茶葉銷售不如以往，希望茶博能帶動消費，也幫助農民。他說，茶博第一天，約有2萬多名遊客到訪，今年茶博會新增巧克力咖啡節，未來還有9天活動，歡迎各界參加。