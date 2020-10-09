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鹿港知名糕餅大集合 連著兩天下午限量免費吃

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港鎮公所今天及明天下午在鹿港公會堂前廣場舉辦糕餅文化節，集合了鹿港各知名糕餅美食，除限量提供免費品嘗外，還有糕餅親子DIY活動，縣長王惠美到場跟業者與遊客問候。記者劉明岩／攝影
鹿港鎮公所今天及明天下午在鹿港公會堂前廣場舉辦糕餅文化節，集合了鹿港各知名糕餅美食，除限量提供免費品嘗外，還有糕餅親子DIY活動，縣長王惠美到場跟業者與遊客問候。記者劉明岩／攝影

彰化縣鹿港鎮的糕餅遠近馳名，鹿港鎮公所在國慶連假即今天（9日）及明天（10日）兩天，結合在地知名糕餅店家，在鹿港公會堂廣場舉辦糕餅文化節，今天下午3點開場時，現場限量提供傳統糕餅免費吃，民眾可以同時品嘗鹿港糕餅好滋味，都非常開心，現場還有糕餅親子DIY，場面十分熱鬧。

縣長王惠美也到場參與，強調鹿港是個開放式的博物館，處處都有驚奇，除了有許多人文歷史建築之外，鹿港美食也相當有特色，鎮公所更在秋收時節，特別舉辦這場糕餅節活動，將鹿港很棒的糕餅呈現出來，配合著不同風味的飲品咖啡等，與糕餅一起品嘗，別有一番不同的風味，歡迎大家來鹿港尋幽探古、品美食糕餅。

鹿港鎮長許志宏說，鹿港糕餅聞名全國，尤其是鎮內有許多糕餅老店，傳承百年，例如鄭玉珍鳳眼糕、鼎泰興水蒸蛋糕、三和珍蓮花酥綠豆糕、里昂鹹蛋糕等糕餅類美食，這次齊聚鹿港公會堂廣場共同舉辦鹿港四季紅秋收活動─糕餅文化節，邀請全國好友共同參與，為了刺激買氣，鹿港鎮公所特別加碼「集點扭轉好運天天抽好禮」活動，數量有限，送完為止。

活動邀請鹿港知名糕餅舖共襄盛舉，包括百年老店鄭玉珍、松本坊、三和珍、稻香緣黃金蛋糕創始店、里昂鹹蛋糕、明豐珍兔仔寮牛舌餅行、鼎泰興水蒸蛋糕、什倆漉餅行等，另有東茂茗茶、漉漉茶事、3翊咖啡等攤位設攤，今天及明天下午3點半與5點半，都提供兩次免費試吃時段，各家糕餅舖分別提供40份以上的糕點，佐以咖啡、好茶提供品嘗，同時還有4場糕餅親子DIY活動，讓遊客呷餅品茗，欣賞樂團演奏。

鹿港鎮公所今天及明天下午在鹿港公會堂前廣場舉辦糕餅文化節，集合了鹿港各知名糕餅美食，除限量提供免費品嘗外，還有糕餅親子DIY活動。記者劉明岩／攝影
鹿港鎮公所今天及明天下午在鹿港公會堂前廣場舉辦糕餅文化節，集合了鹿港各知名糕餅美食，除限量提供免費品嘗外，還有糕餅親子DIY活動。記者劉明岩／攝影
鹿港鎮公所今天及明天下午在鹿港公會堂前廣場舉辦糕餅文化節，集合了鹿港各知名糕餅美食，除限量提供免費品嘗外，還有糕餅親子DIY活動，縣長王惠美到場跟業者與遊客問候。記者劉明岩／攝影
鹿港鎮公所今天及明天下午在鹿港公會堂前廣場舉辦糕餅文化節，集合了鹿港各知名糕餅美食，除限量提供免費品嘗外，還有糕餅親子DIY活動，縣長王惠美到場跟業者與遊客問候。記者劉明岩／攝影

鹿港 咖啡

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