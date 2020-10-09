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影／南投茶博開幕上萬名遊客找好茶 體驗日本茶道文化

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投茶博會國際茶席館可品嘗日本茶道文化。記者江良誠／攝影
南投茶博會國際茶席館可品嘗日本茶道文化。記者江良誠／攝影

南投世界茶業博覽會今天在中興新村登場，湧入上萬名遊客，今天還舉辦千人野餐，中興新村大操場插上數百面小國旗，更襯托國慶氣氛，讓遊客直說感動，今年茶博5大特色主活動丶18大主題展館及6大茶展售丶文化展演區熱情迎賓，南投縣長林明溱丶農委會農糧署長胡忠一邀請大家揪團來逛茶博，品嘗台灣茶好滋味。

南投縣長林明溱今天上午打開封存多年的凍頂烏龍茶，交由茶師冲泡分享與會貴賓品嚐，象徵今年茶博開始，茶香琴韻讓人身心舒暢。林明溱感謝農委會主委陳吉仲看見縣府茶農努力，將茶補助款提高到700萬元，讓茶博順利舉辦。

茶博首日湧入上萬民眾選購，民眾在入口買一個10元的茶博瓷杯，就能到各場館免費品嘗業者提供的好茶。台北陳小姐說，這種行銷創意又環保，還有各種好茶可品茶。不少民眾喝到自己喜歡的好茶，當場就掏錢訂購，業績強強滾，讓茶農、茶商興高采烈。今年茶博會增加巧克力咖啡屋區外，展場設施也再升級，希望遊客喝的開心多多買茶，改善茶葉滯銷，帶動農村經濟繁榮。

今年的5大特色活動，茶博野餐、千人茶會、千人擂茶等一開放報名就秒殺，各大展區也都很有特色黃金品茗館可品嘗全國各地冠軍茶，10月18日當天消費滿3000元以上就可獲摸彩券，有機會得到汽車大獎。

胡忠一說，台灣茶廣受美日丶中國丶星馬菲民眾喜好，今年受疫情影響，出口受影響，出口量5300噸，較去年1至9月同期減少2成4，而今年是有機元年，希望藉由茶博會行銷，創造新高潮，帶動茶葉行銷。

南投旅外同鄉會總會也揪團前來參觀茶博會，為家鄉好茶加油打氣。參展茶農忙著招呼民眾品茶買茶，茶農也感謝今年茶博能如期舉行，希望10天茶博參觀人數能突破70萬，帶動銷售熱潮，為因新冠肺炎疫情受打擊的農業經濟重振信心。

南投茶博會國際茶席館，凍頂烏龍茶清香搭配竹林掩映，讓人身心放鬆。記者江良誠／攝影
南投茶博會國際茶席館，凍頂烏龍茶清香搭配竹林掩映，讓人身心放鬆。記者江良誠／攝影
南投世界茶葉博覽會今天登場，下午千人野餐中興操場布置數百面小國旗，充滿國慶熱鬧氣氛。記者江良誠／攝影
南投世界茶葉博覽會今天登場，下午千人野餐中興操場布置數百面小國旗，充滿國慶熱鬧氣氛。記者江良誠／攝影
南投世界茶葉博覽會今天登場，湧入上萬名遊客品嘗好茶、咖啡。記者江良誠／攝影
南投世界茶葉博覽會今天登場，湧入上萬名遊客品嘗好茶、咖啡。記者江良誠／攝影
南投世界茶葉博覽會首日開紅盤，民眾選購熱烈，南投縣長林明溱邀請各地遊客來南投喝好茶。圖／南投縣政府提供
南投世界茶葉博覽會首日開紅盤，民眾選購熱烈，南投縣長林明溱邀請各地遊客來南投喝好茶。圖／南投縣政府提供

林明溱 疫情 中興新村

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