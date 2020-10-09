台電辦電力盃桌球邀請賽 千名好手同場競技

台灣電力公司去年首次於中部地區舉辦桌球賽，吸引近800名選手報名參賽，今日在中部地區各機關團體及中、小學的期盼下，於台中中港高中續辦第二屆中部地區敦親睦鄰電力盃桌球邀請賽，共逾100組的參賽隊伍，參賽選手破千人，群聚一堂切磋球技，場面熱鬧。

台電董事長楊偉甫表示，台電希望協助國家從小發掘、培育體育人才，每年在全台各地巡迴辦理各項球類的「Fun電營」，由台電國手親自指導，薪火相傳，雖然中部地區敦親睦鄰桌球賽僅舉辦2年，但規模已經超越北部地區敦親睦鄰桌球賽13年歷史，希望未來在中部地區能年年舉辦，讓大家共同在球場上競技，以球會友。

台中市府教育局副局長葉俊傑說，桌球需要穩定性及專注力，學童從小學習，穩定心性也培養專注力、協調性及靈敏度，希望透過競賽讓學生以「球」會友，互相切磋桌球技巧，落實桌球運動向下扎根。