台電辦電力盃桌球邀請賽 千名好手同場競技
台灣電力公司去年首次於中部地區舉辦桌球賽，吸引近800名選手報名參賽，今日在中部地區各機關團體及中、小學的期盼下，於台中中港高中續辦第二屆中部地區敦親睦鄰電力盃桌球邀請賽，共逾100組的參賽隊伍，參賽選手破千人，群聚一堂切磋球技，場面熱鬧。
台電董事長楊偉甫表示，台電希望協助國家從小發掘、培育體育人才，每年在全台各地巡迴辦理各項球類的「Fun電營」，由台電國手親自指導，薪火相傳，雖然中部地區敦親睦鄰桌球賽僅舉辦2年，但規模已經超越北部地區敦親睦鄰桌球賽13年歷史，希望未來在中部地區能年年舉辦，讓大家共同在球場上競技，以球會友。
台中市府教育局副局長葉俊傑說，桌球需要穩定性及專注力，學童從小學習，穩定心性也培養專注力、協調性及靈敏度，希望透過競賽讓學生以「球」會友，互相切磋桌球技巧，落實桌球運動向下扎根。
今年中部地區電力盃敦親睦鄰桌球邀請賽，除了選手同場競技，比賽會場外也辦理各項發電、輸變電設備、電廠生態環保、再生能源，以及節電獎勵、用電安全、用電知識等宣導活動。台電台中區處更將電桿上的熔絲鏈開關設備及全套的「台電職人裝備」搬至活動現場，讓小朋友能在球賽之餘參與台電人員工作體驗活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言