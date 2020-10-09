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台電辦電力盃桌球邀請賽 千名好手同場競技

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台電台中區處將電桿上的熔絲鏈開關設備及全套的「台電職人裝備」搬至活動現場，讓小朋友能在球賽之餘參與台電人員工作體驗活動。圖台電提供
台電台中區處將電桿上的熔絲鏈開關設備及全套的「台電職人裝備」搬至活動現場，讓小朋友能在球賽之餘參與台電人員工作體驗活動。圖台電提供

台灣電力公司去年首次於中部地區舉辦桌球賽，吸引近800名選手報名參賽，今日在中部地區各機關團體及中、小學的期盼下，於台中中港高中續辦第二屆中部地區敦親睦鄰電力盃桌球邀請賽，共逾100組的參賽隊伍，參賽選手破千人，群聚一堂切磋球技，場面熱鬧。

台電董事長楊偉甫表示，台電希望協助國家從小發掘、培育體育人才，每年在全台各地巡迴辦理各項球類的「Fun電營」，由台電國手親自指導，薪火相傳，雖然中部地區敦親睦鄰桌球賽僅舉辦2年，但規模已經超越北部地區敦親睦鄰桌球賽13年歷史，希望未來在中部地區能年年舉辦，讓大家共同在球場上競技，以球會友。

台中市府教育局副局長葉俊傑說，桌球需要穩定性及專注力，學童從小學習，穩定心性也培養專注力、協調性及靈敏度，希望透過競賽讓學生以「球」會友，互相切磋桌球技巧，落實桌球運動向下扎根。

今年中部地區電力盃敦親睦鄰桌球邀請賽，除了選手同場競技，比賽會場外也辦理各項發電、輸變電設備、電廠生態環保、再生能源，以及節電獎勵、用電安全、用電知識等宣導活動。台電台中區處更將電桿上的熔絲鏈開關設備及全套的「台電職人裝備」搬至活動現場，讓小朋友能在球賽之餘參與台電人員工作體驗活動。

第二屆中部地區敦親睦鄰電力盃桌球邀請賽今日於台中中港高中舉辦。圖／台中市政府提供
第二屆中部地區敦親睦鄰電力盃桌球邀請賽今日於台中中港高中舉辦。圖／台中市政府提供

台電 再生能源 辦桌

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