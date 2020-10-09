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公費流感疫苗供不應求 南投衛生局超前布署管控劑量
公費流感疫苗施打踴躍，南投縣醫療院所5日供應不及，南投市衛生局向疾管署申請調配5.1萬劑，7日邀集醫療院所討論，依據去年和前年的每日平均施打劑量，供應9成劑量，讓醫療院所能提醒民眾注意每日劑量，免得白跑一趟，管制施打數量實施後，民眾搶打疫苗情況改善不少。
南投縣衛生局長黃昭郎說，公費流感疫苗由中央統一調配，南投縣申請13萬7000劑，覆蓋率可達27.75％已經足夠預防傳染。不過因為衛福部呼籲民眾儘早施打，將上取消過去分類分批施打，導致施打首日符合公費流感疫苗民眾都搶著施打，南投市衛生所第一天500劑一下就施打完畢，其他醫療院所也要求補充疫苗劑量。
黃昭郎說，雖然向疾管署申請調配5.1萬劑，但分配數量和時間由中央調配，衛生局也無法預先確認，為避免民眾搶著施打，7日召集全縣配合疫苗施打的醫療院所開會。
依據中央規畫，疫苗會逐批調撥只要民眾不搶著施打，公費流感疫苗施打沒有問題，因此，衛生局去年、前年各院所的每日施打劑量再少一成撥給各院所，例如衛生所去年一天打500劑，今年每天調撥450劑供應，保留一成作彈性調度。而醫療院所可據此公告每日施打人數，提供民眾參考，符合資格民眾只要向醫療院所電詢，就能知道是否還能排的上，免得白跑一趟。因此，這兩天民眾搶的打疫苗的狀況改善，民眾若有相關疑問，可撥打衛生局專線049-2220904或免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
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