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秋天台中賞花秘境大公開 「美人樹」粉耀眼
秋天來臨，「美人樹」粉色魔力悄悄襲捲台中多處公園，其中，台中南區健康公園享有全台中唯一一棵白美人樹。南屯區豐樂公園、西屯區福星公園、朝馬路側及惠泰公園等多處公園及行道樹也悄悄換上新裝。
台中市建設局長陳大田表示，美人樹在秋天葉片未落前開花，花朵呈現紫紅色，因為葉片較小，枝條稀疏且柔美細弱，故稱為「美人」，又因樹幹綠色、基部肥大呈酒瓶狀，又有「酒瓶木棉」之稱，在台中市的道路及多處公園都可以看到美人樹開花的美麗姿態，跟隨著已呈現紅褐色的台灣欒樹搖曳街頭。
建設局貼心製作「美人樹」賞樹懶人包，除了全台中唯一一棵白美人樹在南區健康公園綻放，民眾也可在東勢區河濱公園、石岡區梅子懷舊公園、太平區長億公園及新坪公園、大里區仁堤公園（仁堤路側）、北屯區823公園、南屯區豐樂公園及鎮平公園、西屯區福星公園、朝馬路側及惠泰公園、北區賴明公園等多處賞樹。
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