影／國慶連假首日南投車流量大 避開這些地雷路段

國慶連假首日，南投縣湧入大批遊客，南投縣國道3號、國道6號及清境、溪頭、日月潭等風景線都湧現車流，南投世界茶葉博覽會今天開幕，找茶遊客絡繹不絕，中興新村周邊堵車嚴重，停車位一位難求。警方加強周邊交通管制，也提醒遊客盡量將車輛停在外圍停車場，再搭接駁公車到茶博，避免堵車、找停車位困難。

國道3號南下車道連接國道6號系統交流道，今天上午車流量相當大，導致車流回堵到太平、大里，主因是遊客準備轉國道6號，車流太多，難以消化，導致回堵。過了霧峰系統系統交流道後，才恢復順暢，但國道6號往日月潭、清境車流多，也影響平面道路車速。

仁愛警分局表示，台14線南豐、霧社路段車流順暢，台14甲線0k起上行往清境至11k車速略緩，但平均車速還有30公里。合歡山武嶺地區車流雖較多，由員警在場彈性單向通行、雙向機動管制，交通尚順暢無壅塞，但清境、合歡山停車場均已停滿，停車相當困難。

南投世界茶葉博覽會今天在中興新村舉行，匯集南投和台灣知名茶產區，下午又有信義農會千人野餐，早上中興新村周邊交通嚴重塞車，從國3中興交流道往會場一路停停走走，停車位一位難求。