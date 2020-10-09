「抺黑」無罪！彰化縣溪州提拔泥今明歡迎入池打泥巴戰

秋高氣爽，彰化縣陽光普照，上千名親子今天歡喜參加2020溪州提拔泥-溪遊記在溪州公園逛小農文創市集，聆賞音樂會，脫鞋脫襪捲褲管到黑泥戲水池回味童年打泥巴戰，享受悠閒國慶連假。

2020溪州提拔泥-溪遊記今天上午在溪州公園開幕，從上午到下午舞台區都有音樂表演，草原區黑泥越野競賽、黑泥滑水道，公園大門廣場前設置黑泥戲水池等遊樂設施，讓民眾攜老扶幼玩個夠。

縣長王惠美頒獎表揚優秀青農，隨即和立法委員謝衣鳳等來賓參觀小農文創市集。溪州鄉青年農民聯誼會義賣蔬果，價格表寫著：高麗菜每顆60元，小黃瓜一條10元，南瓜一顆20元，「買蔬果，做愛心。」聯誼會長林有信說，義賣得款將全數捐給溪州鄉聖智啟智中心改建老舊建物。

公園內遊客悠閒逛市集，公園外黑泥戲水池拔河賽激烈進行，採雙循環淘汰賽，7隊小朋友輪番入池，使盡吃奶力氣拔河，幾乎個個成了小泥人，縣議員謝典林也下池助拔，因每隊限制8人，他改當裁判，公平地為兩隊加油。

溪州鄉有三寶，芭樂、濁水米、羊肉。時序入秋，芭樂風味最佳，許多遊客大袋小袋買回家。縣長王惠美說，溪州提拔泥活動明天熱鬧接力，舉辦重陽敬老及表揚金鑽婚夫婦，鄉公所還請遊客免費品嘗羊肉麵線合計1000份，另結合公益，請到台北延平扶輪社提供糖尿病篩檢等簡易健檢。