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熱錢回流！電子、機械、醫療三大產業搶進台中精科二期

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
新冠肺炎疫情影響全球經濟，台中市為減輕中小企業負擔，釋出南屯區精密機械科技創新園區38個標準廠房單元，以每月每坪均價300元價格出租，公告以來吸引許多傳統產業、台商回流及電商製造業積極搶進。圖／台中市經發局提供
新冠肺炎疫情影響全球經濟，台中市為減輕中小企業負擔，釋出南屯區精密機械科技創新園區38個標準廠房單元，以每月每坪均價300元價格出租，公告以來吸引許多傳統產業、台商回流及電商製造業積極搶進。圖／台中市經發局提供

新冠肺炎疫情影響全球經濟，台中市為減輕中小企業負擔，釋出南屯區精密機械科技創新園區38個標準廠房單元，以每月每坪均價300元價格出租，公告以來吸引許多傳統產業、台商回流及電商製造業積極搶進。

經發局提醒，這次釋出的申請期限至10月13日下午5點截止，有意進駐的廠商把握時間報名。

緩解企業廠房需求，帶動產業聚落發展，台中市從2018年起投入13億餘元，在南屯區精密機械科技創新園區二期西側1.65公頃土地興建智慧綠建築標準廠房，建物地上6層、地下1層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積為5萬8121.64平方公尺，單元坪數為108坪至451坪，2020年初完工。

經發局工業科指出，經科二期新建標準廠房原打算以「出售」方式，上半年受新冠肺炎疫情影響，廠商多在觀望，提出「以租代售」方式，才規劃租約方案，未料下半年熱錢回流，以電子零組件、機械設備造，醫療器材三類詢問度最高，9月就接到30多家業者要看投資場地，看出景氣回溫。

工業科表示，去年先以預售方式只賣出一間，其餘的隔成38個單元，有些企業已打算一次就租4-5個單元，目前已有8家送件，9間準備送件中，預料38個單元供不應求，若超出出租需求，可能以抽籤方式。

經發局指出，上半年各行業者均在觀望景氣，對投資、買廠房相當保守，看完精科二期新建單元後，洽詢出租意願高，目前租約訂一次先租9年，續租加6年。

不少業者對於一坪租金300元還嫌太貴！經發局表示，租金比照中科園區，這是新建綠建築廠房，租金不算貴，不過一家企業若要進駐，若要用到300坪，需承租到600坪，因需預留電梯、通道、貨車、起重機的公設比，很多業者不懂公設比為何這麼高？經發局工業科說，若未預留這些通道，未來進出貨會塞車。

經發局表示，出租從今年9月11日公告受理申請，受理截止日為10月13日下午5時。相關申請公告已公告在網站：https://www.economic.taichung.gov.tw/1603326/post，讓民眾下載，同時有多場說明會協助潛在廠商釋疑。

相關問題可洽台中市精密機械科技創新園區服務中心：（04）23599102分機109、110。

新冠肺炎疫情影響全球經濟，台中市為減輕中小企業負擔，釋出南屯區精密機械科技創新園區38個標準廠房單元，以每月每坪均價300元價格出租，公告以來吸引許多傳統產業、台商回流及電商製造業積極搶進。圖／台中市經發局提供
新冠肺炎疫情影響全球經濟，台中市為減輕中小企業負擔，釋出南屯區精密機械科技創新園區38個標準廠房單元，以每月每坪均價300元價格出租，公告以來吸引許多傳統產業、台商回流及電商製造業積極搶進。圖／台中市經發局提供

綠建築 新冠肺炎

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