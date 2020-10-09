快訊

再進一軍！ 八方雲集收購「丹堤咖啡」近7成股權

雅加達學運燃燒：動搖印尼國本的《就業法變法》之戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／全台有機茶進駐南投茶博 搭配美食推廣有機農業

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱品嘗有機茶和美食，希望有機茶能進一步提升台灣茶的品牌效應。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱品嘗有機茶和美食，希望有機茶能進一步提升台灣茶的品牌效應。記者江良誠／攝影

南投世界茶葉博覽會今天開幕，農糧署委由慈心基金會邀集百位有機茶農友齊聚「有機茶主題館」，活動期間每天都有10區茶席提供各地獨具風格的品茗活動，更設計餐茶會的方式做開館活動，11道特色有機茶點心佐以11杯風味茶，兼具視覺與味覺享受。

農糧署主秘陳啓榮說，台灣有機茶業推廣20多年已具相當規模，有機茶栽種能兼顧生態保育，具外銷市場發展性；「有機茶主題館」集結全台各地100名有機茶農友一起來茶博會展售，相當於全台三分之一有機茶農參與，而展售的有機茶種更是涵蓋全台的一半，透過主題館中的布置解說，與茶農的對話品茗，相信必能吸引更多愛茶人士的青睞，將台灣有機茶推銷出去。

南投縣長林明溱感謝農委會及農糧署全力支持茶博會，相信對台灣有機茶推廣與行銷，必能有很大助益，讓更多人認識有機茶產業，也讓茶博會內容更豐富多元。

「有機茶主題館」以台灣禮物為設計概念，以鷹架、木板區隔出具當代風格的展售空間，相當特別，館中展現臺灣有機茶分布、耕作方式、製茶工藝特色到茶品包裝等介紹，並建立100款有機茶的專屬風味筆記，並透過風味輪的輔助，將抽象的味覺變成視覺地圖，清楚表達出每一支茶的特質與風味。

農糧署首次將傳統茶葉生產結合在地文化、觀光休間及文創體驗，形塑茶產業六級化，於「亮點茶莊主題館」展現該署輔導全臺28家亮點茶莊特色好茶，不僅可品嚐好茶，每日均有創意體驗活動，歡迎民眾來喝茶並一同體驗，感受臺灣茶多元豐富的一面。

運用有機食材製作的茶點，色香味俱全，又有養生概念。記者江良誠／攝影
運用有機食材製作的茶點，色香味俱全，又有養生概念。記者江良誠／攝影
運用有機食材製作的茶點，色香味俱全，又有養生概念。記者江良誠／攝影
運用有機食材製作的茶點，色香味俱全，又有養生概念。記者江良誠／攝影
茶博有機茶主題館開幕，以精緻的有機茶點搭配11種不同風味的有機茶，讓人垂涎欲滴。記者江良誠／攝影
茶博有機茶主題館開幕，以精緻的有機茶點搭配11種不同風味的有機茶，讓人垂涎欲滴。記者江良誠／攝影

農糧署 茶葉

延伸閱讀

不與南投世界茶博會撞期 高山茶都嘉義博茶會11月登場

南投集團結婚 30對日月潭陸海空婚禮

南投社區總鋪師美食賽 13鄉鎮市端出在地手路菜

越南移工南投山區採靈芝失足墜谷 遺體尋獲

相關新聞

公費流感疫苗供不應求 南投衛生局超前布署管控劑量

公費流感疫苗施打踴躍，南投縣醫療院所5日供應不及，南投市衛生局向疾管署申請調配5.1萬劑，7日邀集醫療院所討論，依據去年...

秋天台中賞花秘境大公開 「美人樹」粉耀眼

秋天來臨，「美人樹」粉色魔力悄悄襲捲台中多處公園，其中，台中南區健康公園享有全台中唯一一棵白美人樹。南屯區豐樂公園、西屯...

雙十國慶 台中5000面國旗飄揚

迎接雙十國慶，台中市建設局今年除了在市府周邊道路、高鐵周邊平面道路插掛國旗，也選在多處重要路段懸掛國旗，單日完成5000...

影／國慶連假首日南投車流量大 避開這些地雷路段

國慶連假首日，南投縣湧入大批遊客，南投縣國道3號、國道6號及清境、溪頭、日月潭等風景線都湧現車流，南投世界茶葉博覽會今天...

國慶連假首日 彰化扇形車庫成中部最夯觀光景點

國慶連假首日，許多民眾外出踏青，彰化扇形車庫上午湧入上百位民眾，成為中部最夯觀光景點，該景點已有98年歷史，是台灣僅存的...

「抺黑」無罪！彰化縣溪州提拔泥今明歡迎入池打泥巴戰

秋高氣爽，彰化縣陽光普照，上千名親子今天歡喜參加2020溪州提拔泥-溪遊記在溪州公園逛小農文創市集，聆賞音樂會，脫鞋脫襪...

影／全台有機茶進駐南投茶博 搭配美食推廣有機農業

南投世界茶葉博覽會今天開幕，農糧署委由慈心基金會邀集百位有機茶農友齊聚「有機茶主題館」，活動期間每天都有10區茶席提供各...

熱錢回流！電子、機械、醫療三大產業搶進台中精科二期

新冠肺炎疫情影響全球經濟，台中市為減輕中小企業負擔，釋出南屯區精密機械科技創新園區38個標準廠房單元，以每月每坪均價30...

田中火車站後站免費機車停車場 國慶連假首日開放

為了讓通勤族省下停車費，並避免機車亂停影響交通與市容，彰化縣田中鎮長洪麗娜指示公所在田中火車站後站公有地，再規畫出73個...

全國創先啟用！台中環保局以無人機遠端採樣水質

台中市環保局率全國政府之先，將無人機運用在河川水質採樣作業，大幅降低人為採樣風險；環保局表示，今年已在清水大排出海口、梧...

國道一號彰化以南到北斗湧現車流 國道警建議換路走

今天是國慶連續假期第一天，上午國一南向彰化到西螺車多，彰化交流道南下匝道到平面道路已大排長龍，北向台中至豐原的路段小塞車...

塞車地雷引爆 國道中部南下部分路段時速40公里

今天是國慶3天連假首日，如高速公路局預期，中部南下路段一大早就引爆地雷，因車流量大，國3從上午8時就開始塞，尤其在霧峰系...

熱門新聞

影／馬英九捐款10萬被回絕 大讚劉一峰神父了不起

台水預告15日起停水23小時 範圍包括板橋、新莊和樹林

台南熊貓超市標錯價1折售…湧上千訂單後取消 外送員聚集：被訂單綁架

彰化青年住宅有影？王惠美：鎖定伸港地區明年動工

北市國慶嗡嗡包線上5分鐘搶光 1999抱怨爆量

萬人國慶晚會總統、立法院長都將到場 動員677警力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。