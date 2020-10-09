影／全台有機茶進駐南投茶博 搭配美食推廣有機農業

南投世界茶葉博覽會今天開幕，農糧署委由慈心基金會邀集百位有機茶農友齊聚「有機茶主題館」，活動期間每天都有10區茶席提供各地獨具風格的品茗活動，更設計餐茶會的方式做開館活動，11道特色有機茶點心佐以11杯風味茶，兼具視覺與味覺享受。

農糧署主秘陳啓榮說，台灣有機茶業推廣20多年已具相當規模，有機茶栽種能兼顧生態保育，具外銷市場發展性；「有機茶主題館」集結全台各地100名有機茶農友一起來茶博會展售，相當於全台三分之一有機茶農參與，而展售的有機茶種更是涵蓋全台的一半，透過主題館中的布置解說，與茶農的對話品茗，相信必能吸引更多愛茶人士的青睞，將台灣有機茶推銷出去。

南投縣長林明溱感謝農委會及農糧署全力支持茶博會，相信對台灣有機茶推廣與行銷，必能有很大助益，讓更多人認識有機茶產業，也讓茶博會內容更豐富多元。

「有機茶主題館」以台灣禮物為設計概念，以鷹架、木板區隔出具當代風格的展售空間，相當特別，館中展現臺灣有機茶分布、耕作方式、製茶工藝特色到茶品包裝等介紹，並建立100款有機茶的專屬風味筆記，並透過風味輪的輔助，將抽象的味覺變成視覺地圖，清楚表達出每一支茶的特質與風味。