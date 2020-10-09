田中火車站後站免費機車停車場 國慶連假首日開放

為了讓通勤族省下停車費，並避免機車亂停影響交通與市容，彰化縣田中鎮長洪麗娜指示公所在田中火車站後站公有地，再規畫出73個免費機車停車格停車場，今天起在國慶連假首日開放給民眾使用，希望民眾方便，又能省荷包。

洪麗娜表示，她擔任鎮長後立即與台鐵溝通並租下台鐵田中車站前的空地，開闢有305個機車停車格以及7個殘障機車停車格的免費停車場，今年初起開放民眾停放，每天都有超過八成的使用率，假日甚至出現供不應求的情況，周轉率相當好。

而洪麗娜也發現，利用火車站後站出入的通勤族也不少，而通勤族都是將機車停放在中山街的路旁，因為中山街的車流量不小，為了因應民眾需求，最近公所建設課再規畫田中車站後站免費機車停車場，今天起在後站提供71個免費機車停車格以及兩個殘障機車停車格。