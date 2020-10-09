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全國創先啟用！台中環保局以無人機遠端採樣水質

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市今年在清水大排出海口、梧棲漁港試辦執行遠端採樣無人機作業，事先規劃好路線、GPS座標，讓無人機先飛行抵達採樣點上空，再根據指定深度、容量抽水，過程僅需5至10分鐘。圖／台中市環保局提供
台中市今年在清水大排出海口、梧棲漁港試辦執行遠端採樣無人機作業，事先規劃好路線、GPS座標，讓無人機先飛行抵達採樣點上空，再根據指定深度、容量抽水，過程僅需5至10分鐘。圖／台中市環保局提供

台中市環保局率全國政府之先，將無人機運用在河川水質採樣作業，大幅降低人為採樣風險；環保局表示，今年已在清水大排出海口、梧棲漁港試辦，明年開始將逐漸擴大範圍，把無人機採樣技術應用在高風險處，全力落實河川汙染防治工作，建立河川水體背景資料，滿足環境治理需求。

環保局表示，今年試辦執行遠端採樣無人機作業，事先規劃好路線、GPS座標，讓無人機先飛行抵達採樣點上空，再根據指定深度、容量抽水，不需船隻就能在監測點位取得適量水樣，過程僅需5至10分鐘，大幅降低人力、成本與工時，也避免人工取樣會遇到落水風險、船隻油料洩漏與廢氣汙染問題。

台中市水質監測站設置共56處，環保局表示，過去仰賴人工採樣來掌握水質數據變化，耗時、費力又具有許多潛在危險，改用遠端採樣無人機不僅可克服地理位置限制，還能降低在湍急河川、高汙染性水源或其他潛在危險地區的採樣風險，提高採樣機動性與效率，是建立大台中水質分析大數據的有效工具之一。

台中市今年在清水大排出海口、梧棲漁港試辦執行遠端採樣無人機作業，事先規劃好路線、GPS座標，讓無人機先飛行抵達採樣點上空，再根據指定深度、容量抽水。圖／台中市環保局提供
台中市今年在清水大排出海口、梧棲漁港試辦執行遠端採樣無人機作業，事先規劃好路線、GPS座標，讓無人機先飛行抵達採樣點上空，再根據指定深度、容量抽水。圖／台中市環保局提供
台中市環保局率全國政府之先，將無人機運用在河川水質採樣作業，大幅降低人為採樣風險。圖／台中市環保局提供
台中市環保局率全國政府之先，將無人機運用在河川水質採樣作業，大幅降低人為採樣風險。圖／台中市環保局提供

水質 台中市 梧棲

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