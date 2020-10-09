聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國創先啟用！台中環保局以無人機遠端採樣水質
台中市環保局率全國政府之先，將無人機運用在河川水質採樣作業，大幅降低人為採樣風險；環保局表示，今年已在清水大排出海口、梧棲漁港試辦，明年開始將逐漸擴大範圍，把無人機採樣技術應用在高風險處，全力落實河川汙染防治工作，建立河川水體背景資料，滿足環境治理需求。
環保局表示，今年試辦執行遠端採樣無人機作業，事先規劃好路線、GPS座標，讓無人機先飛行抵達採樣點上空，再根據指定深度、容量抽水，不需船隻就能在監測點位取得適量水樣，過程僅需5至10分鐘，大幅降低人力、成本與工時，也避免人工取樣會遇到落水風險、船隻油料洩漏與廢氣汙染問題。
台中市水質監測站設置共56處，環保局表示，過去仰賴人工採樣來掌握水質數據變化，耗時、費力又具有許多潛在危險，改用遠端採樣無人機不僅可克服地理位置限制，還能降低在湍急河川、高汙染性水源或其他潛在危險地區的採樣風險，提高採樣機動性與效率，是建立大台中水質分析大數據的有效工具之一。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言