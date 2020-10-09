全國創先啟用！台中環保局以無人機遠端採樣水質

台中市環保局率全國政府之先，將無人機運用在河川水質採樣作業，大幅降低人為採樣風險；環保局表示，今年已在清水大排出海口、梧棲漁港試辦，明年開始將逐漸擴大範圍，把無人機採樣技術應用在高風險處，全力落實河川汙染防治工作，建立河川水體背景資料，滿足環境治理需求。

環保局表示，今年試辦執行遠端採樣無人機作業，事先規劃好路線、GPS座標，讓無人機先飛行抵達採樣點上空，再根據指定深度、容量抽水，不需船隻就能在監測點位取得適量水樣，過程僅需5至10分鐘，大幅降低人力、成本與工時，也避免人工取樣會遇到落水風險、船隻油料洩漏與廢氣汙染問題。