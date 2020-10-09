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國道一號彰化以南到北斗湧現車流 國道警建議換路走
今天是國慶連續假期第一天，上午國一南向彰化到西螺車多，彰化交流道南下匝道到平面道路已大排長龍，北向台中至豐原的路段小塞車，目前暫無追撞車禍，駕駛人以時速41公里到64公里，過了員林交流道，時速提高到72公里，接下來一路暢行到高雄交流道為止。
高公局實施重要連續假期交通疏導措施，今天（10月9日）全天（0點至24點）封閉國道1號埔鹽系統南向入口匝道，明天（10月10日）全天封閉國道1號埔鹽系統雙向入口匝道。10月11日全天封閉國道1號埔鹽系統北向入口匝道。10月9日至11日的0點至上午5點暫停收費。
國道三隊建議，南北長途走國3、短途不上國道，最好搭乘公共運輸工具或改走替代道路，台61白沙屯至南通灣段已通車，南下民眾可行駛新竹到彰化路段取代國道。民眾出門前不妨下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中收聽廣播、留意路上電子資訊看板，或同車乘客親友查高速公路1968 App或撥打1968客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。
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