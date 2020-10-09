塞車地雷引爆 國道中部南下部分路段時速40公里

今天是國慶3天連假首日，如高速公路局預期，中部南下路段一大早就引爆地雷，因車流量大，國3從上午8時就開始塞，尤其在霧峰系統到中投公路之間時速甚至不到40公里，而國1從彰化系統交流道到彰化交流道間南下路段，到9時也開始塞，國道警方估計到中午過後會稍為紓緩。

今天新竹以南風和日麗，出遊民眾甚多，國道中部路段路況一早8時就開始吃緊，先是國3彰化系統到和美路南下路段開始塞，隨後，霧峰系統到中投公路間更加嚴重，車輛走走停停，估計時速都在40公里間。

國道第7大隊指出，國3今天上午整體而言，南下從和美路段到國道6號之間，都出現車多現象，尤其是國1車多，國3從彰化系統交流道匯入國1的車流受限制，因此，國3和美路段到台74線中彰快速道路之間的路段，車流量大，影響行車速度。

在國1彰化系統交流道到彰化交流道之間南下路段，也從上午8時起有車多現象，到9點許，甚至降到紅色警示，車速在40公里左右。