熱門景點、醫院友善用路人 台中「客製化」行人穿越道
台中市交通局正視人車爭道問題，針對重要路段因地制宜，增設行人穿越道或交通號誌，比如在夜景著稱的望高寮中台路，增設閃光號誌；台中榮總急診室旁的東大路，設置大型行人專用號誌及斑馬紋行人穿越道，提醒駕駛禮讓行人。
台中市交通局長葉昭甫表示，夜景著稱的望高寮深受年輕族群喜愛，民眾從停車場步行至觀景平台須穿越筆直下坡的中台路，常有高速行駛汽機車與行人爭道，造成交通安全疑慮，對此交通局增設行人穿越道線及閃光號誌，提醒駕駛注意並禮讓行人。
交通局也觀察，台中榮總急診室旁東大路，常有行人違規穿越，考量醫院常有年長及行動不便者，在急診室前設置大型行人專用號誌及斑馬紋行人穿越道線等設施，保障用路人權益。
有別於路口常見的斑馬線，交通局在人潮壅擠的路段中間增設行人穿越道或號誌，包括望高寮、高美濕地、台中榮總、台中車站等地，讓行人安心穿越馬路；也將持續檢討熱門景點、商圈、醫院、車站及學校等周邊交通措施，建構友善交通環境。
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