豬舍改建老人關懷據點 阿公婆忘憂樂齡學習

太鼓咚咚響，彰化縣二林鎮華崙社區的阿公、阿婆精神抖擻，跟著音樂、數著節拍，一次次練習，將為今年彰化縣福利社區旗艦計畫「大手牽小手 建構社區幸福網絡」成果發表會，擊出迎賓的快樂和活力。

阿公、阿婆學打太鼓的場所是豬舍改建，昔日籠罩臭味，設立社區老人照顧關懷據點之後，乾淨清潔，不但是阿公、阿婆聚會用餐好處所，也是學習才藝，以藝會友的好教室。

華崙社區婦幼隊隊長葉瓊麗說，社區老人照顧關懷據點周一到周五的上、下午課程，有歌唱、手工藝、健康講座、緩延老化認知及音樂律動，星期五太鼓律動課敲敲打打兼跳舞，阿公、阿婆活動筋骨兼釋放情緒，都很快樂。

「來這裡，跟老朋友開講，學習才藝，時光過得快，心情很好。」86歲許溪讚年輕到老都種韭菜，數年前退休，在華崙社區老人照顧關懷據點上課，結交朋友，約半年小中風，造成左手輕微無力，他病癒後立刻向據點報到，「要活動，身體健康才恢復得快。」

華崙社區居民約3900人，65歲以上的占了805人，人口結構已達到超高齡的標準，社區居民1999年8月8日成立華崙社區發展協會，經由縣政府、鎮公所輔導及社區發展協會歷屆理事長帶領，加上理監事、社區班隊、居民積極配合，過去20年順利推動社區文化再造等多項計畫，先後成立社區老人照顧關懷據點、長照2.0計畫「社區巷弄長照站」，執行成果優異，獲選為今年彰化縣福利社區旗艦計畫的領航社區。

今年受新冠肺炎疫情影響，社區樂齡太鼓課程暫停兩個月，6月恢復開課。縣政府將在11月1日舉辦彰化縣福利社區旗艦計畫「大手牽小手 建構社區幸福網絡」成果發表會，華崙社區身為領頭羊，以發展福利社區為主軸，攜手西庄、萬興、永興、梅芳四個社區，透過經驗傳承、資源整合推展福利社區化，成果將透過動靜態方式呈現，華崙社區樂齡太鼓律動班加緊練習，期待在發表會表演完美的迎賓鼓，為社區爭光。