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影／台中武陵農場京華橋 獲國家建築公共工程類金質獎

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中武陵農場去年10月興建跨越七家灣溪吊橋，吊橋命名「京華橋」，今年7月7日落成啟用。圖／武陵農場提供
台中武陵農場去年10月興建跨越七家灣溪吊橋，吊橋命名「京華橋」，今年7月7日落成啟用。圖／武陵農場提供

台中武陵農場去年10月興建跨越七家灣溪吊橋，吊橋命名「京華橋」，今年7月7日落成啟用，完工後的吊橋可人車分流，確保遊客安全，吸引大批遊客造訪，為農場掀起旅遊新熱潮。由於吊橋工程品質優質、安全，榮獲今年國家建築公共工程類金質獎殊榮。

武陵農場副場長胡發韜表示，榮民於1959年先後，由七家灣溪東側進駐武陵屯墾區，為開拓北谷曾建吊橋，以方便農事進行，武陵農場於1963年成立，吊橋因風化雖曾於1981年簡易維修，但1993年時吊橋已損壞嚴重，經興建兆豐橋後即拆除，僅留橋墩見證歷史。

武陵農場鑑於隘口路幅狹隘，最窄僅約2公尺，人車同行常造成不便，為確保遊客安全，於吊橋舊址規劃復建一座長31公尺、寬1.8公尺吊橋，以利人車分道， 減少不必要的危險。工程於去年10月開工，今年6月竣工，7月7日啟用。

新建的「京華橋」完工後，未來遊客可從茶莊對面的兆豐橋進入茶園步道到達觀月亭，欣賞2月浪漫的櫻花花海，4月時則在吊橋旁邊的農莊文物館欣賞芳香人的白藤及紫藤，再由新建的吊橋跨過七家灣溪，回到武陵路上。

胡發韜說，武陵農場內有許多優質的賞景景點，10月迎接即將盛開的芳香萬壽菊，順便品嚐武陵秋天高山杭菊，11月迎來銀杏、楓葉、落羽松及水杉，更於露營花海區趕搭黃色浪漫油菜花，到處黃金閃閃，伴隨落羽松的橘紅、銀杏的銘黃、青翠山巒、碧藍天空白雲，繽紛多彩，就像是上帝遺落人間的調色盤。

台中武陵農場去年10月興建跨越七家灣溪吊橋，吊橋命名「京華橋」，今年7月7日落成啟用。圖／武陵農場提供
台中武陵農場去年10月興建跨越七家灣溪吊橋，吊橋命名「京華橋」，今年7月7日落成啟用。圖／武陵農場提供

武陵農場 吊橋 落羽松

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