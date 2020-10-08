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台中水情轉黃燈恐吃緊 市府：9月已要求工業區省5%

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中部水情吃緊，夜間節水。圖/聯合報系資料照片
中部水情吃緊，夜間節水。圖/聯合報系資料照片

今年以來大台中及水庫集水區降雨偏少，經濟部發布10月14日起台中水情燈號轉為黃燈，夜間11點至隔天凌晨5點減壓供水。台中市政府今晚召開旱災應變工作會議，經濟發展局早9月已提前要求工業區省水5%，並完成抗旱井盤點。

副市長令狐表示，10月14日起台中實施夜間減壓供水，市府提早應變，各機關須強化節水抗旱，包括掃街、澆灌用水確實使用再生水，加強水資源回收中心再生水利用，清查營建工地水井數量、要求建商設置儲水設施供水使用等。

他提到，市府與自來水公司須保持密切聯繫，目前供水量正常，市府也將適時調整應變作為，儘管如此，希望各機關學校、公私立團體、工業區及個人都必須有節約用水的觀念，共同抗旱。

經發局長張峯源指出，市府早自9月已提前要求各機關學校落實節約用水，並請轄管工業區廠商省水5%，已完成抗旱井盤點，同時要求自來水公司加強水源備援系統整備。

張峯源呼籲市民啓動節約用水，例如以淋浴代替盆浴、洗衣選用省水流程、馬桶採用二次用水或省水二段式系統等，相關資訊可參閱經濟部節約用水資訊網共同抗旱。

抗旱 省水

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