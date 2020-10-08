永靖鄉代會補選正副主席 詹雅婷捲土重來當選主席

彰化縣永靖鄉代會因正副主席賄選案，共7名代表被判刑解職及停職，鄉代會原只剩4名代表，依規定遞補上3名代表後，今天召開臨時會，並辦理正副主席補選，最後由詹雅婷當選主席，遞補上的代表黃玉雪當選副主席。

永靖鄉代會於2018年12月的正副主席選舉後，卻爆出賄選案，當時由林大福、邱平舜搭檔正副主席，贏了詹雅婷和魏碩衛的組合，但後來林大福等7人因賄選案被判刑，林大福等人不服提起上訴，日前經台灣高等法院駁回定讞，林大福等5人判刑定讞，褫奪公權解職，另2人上訴中，依法停職。

代表會原只剩詹雅婷、魏碩衛、詹文惠、吳國隆4名代表，經彰化縣選委會公告，由黃玉雪、詹勳英、陳湘鎮3人遞補後，今天召開臨時會補選正副主席。

曾選後主席的詹雅婷捲土重來搭檔黃玉雪角逐正副主席，詹勳英個人參選主席，副手從缺，最後詹雅婷以4比3票險勝詹勳英，副主席為黃玉雪4票、魏碩衛2票、陳湘鎮1票，黃玉雪當選副主席，並由彰化縣政府民政處副處長邱錦模監誓，主計處副處長張玲珠監交上任。