員林郡守官舍群不列冊追蹤 日式宿舍群將面臨浩劫？

彰化縣舊員林郡守官舍群由文化局列冊追蹤，卻遭文化團體批評被一幢幢判定「不具文化資產保存價值」，日式宿舍群將面臨大浩劫，彰化縣文化局長張雀芬表示，位於員林市博愛路142巷的「員林郡官舍」去年已登錄為歷史建築，但其他舊宿舍因建物增改建明顯，文資委員認為不具文化資產保存價值，才作成不列冊追蹤決定。

文化前進實驗室昨天po文批評彰化縣今年7至8月公有建物文化資產保存價值評估結果「員林郡官舍群被判不具文化資產保存價值」，認為彰化縣政府以化整為零的方式，一棟棟判定不具文化資產價值，未來日式宿舍群將面臨大浩劫，這樣的黑箱評估結論讓文化團體無法接受。

文化前進實驗室成員認為，去年彰化文化局針對員林郡官舍進行文化資產價值評估時，清楚指出員林郡官舍具文化資產保存價值，為何才一年卻態度大轉變，員林市原日治時期員林郡役所（相當於早期區公所）被拆掉後蓋成黃金帝國大樓，後方的員林郡官舍宿舍群若不被列管，未來一樣可能面臨被拆除命運。

員林郡官舍興建於日治大正年間，是員林郡役所中高等級官員宿舍，是彰化平原中部地方型官舍代表，戰後延續官有宿舍使用性質，繼續提供員林地區機關職員住宿使用。去年員林郡官舍文化資產價值評估寫道臺灣中部所留存的官舍建築已不復多見，員林郡官舍的保存更顯彌足珍貴。

張雀芬表示，位於員林市博愛路142巷的「員林郡官舍」去年已登錄為歷史建築，會爭取經費修繕活化。