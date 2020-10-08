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南投社區總鋪師美食賽 13鄉鎮市端出在地手路菜
南投社區總鋪師美食料理活動今天在虎山藝術館戶外停車場舉行。28個社區隊及6組學生隊下場秀廚藝，以當季食材入菜辦桌，現場香味四溢，吸引許多民眾，品嘗南投各地特色料理。
南投縣政府秘書長洪瑞智說，社區總鋪師美食料理活動是鼓勵社區開發在地手路菜，展現13鄉鎮市的美食特色，也培養社區凝聚力與共識，讓傳統文化與美食特色能夠保存及發揚，全國民眾也藉由各鄉鎮、社區美食，體驗社區小旅行，感受南投美食及人情。
這次總鋪師料理共有34隊參賽，28隊是由社區組成，6隊是由中投區大專高職學生組隊參加，並由旅宿業、餐飲業專家擔任評審，評分重點以風味、特色、在地食材連結性、擺盤、裝飾及整體美感等項目，各隊都卯足全力，製作社區手路菜，競爭激烈精采。洪秘書長也指出，南投以農立縣，農產質優，多元豐富，
南投縣文化局說，為了開發南投在地「手路菜」參賽團隊發掘並選用在地食材，分為肉類、主食、蔬果、甜點、湯品及海鮮等單項參賽；學生隊則以套餐方式呈現，分別以前菜、主食及甜點表現手路菜廚藝風格。
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