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30對新人日月潭陸海空婚禮 集集鎮長陳紀衡亮眼出場
一年一度南投縣「日月同心．愛妳愛你」集團婚禮，來自各地的30對新人透過遊覽車、遊艇、纜車，體驗主辦單位精心準備的「陸海空3D婚禮」，上午共同在日月潭向山遊客中心舉行證婚喜宴，集集鎮長陳紀衡也和相識6年的妻子步上紅毯，上午分別頭戴地方特產香蕉與紅龍果為頭飾，讓這天的日月潭充滿了粉紅泡泡的喜氣。
35歲的集集鎮長陳紀衡，目前是南投最年輕的鄉鎮首長，前年順利連任後，表示與另一半相識6年後，決定今年收穫愛情，一同參加南投縣政府與日月潭國家風景區合辦的集團結婚；當兩人以集集特產山蕉、火龍果造型頭飾出場，才一出場就成為最亮眼的一對新人。
今年婚禮也舉辦「創意主題婚紗進場」，讓新人發揮創意，因此不只一般白紗外，除了在地特產造型，也有的人身穿學生服、有的人頭戴草帽，也有新郎因為新娘喜歡皮卡丘，兩人特地打扮成小智與皮卡丘的造型配對出場，過程隆重有趣。
30對新人比上班還早起，7點就出發前往日月潭纜車站，搭乘纜車從高空欣賞日月潭的湖光山色，直呼日月潭真的好美；接著新人們再從水社碼頭搭乘遊艇，前往日潭與月潭的拉魯島，也在婚禮小秘協助下，與日月潭留下美麗的紀念；最後環湖回到向山遊客中心，完成一場難得的陸海空行程體驗。
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