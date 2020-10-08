彰化縣校舍耐震補強工程流標8次 縣府：已全數發包

政府重視國中小學校舍耐震度，逐年提高耐震係數，彰化縣今年到2022年將分年發包150幢校舍，今年就有56幢待修，造成發包工程大塞車，有些學校流標8次，行政團隊急得跳腳；縣政府教育處今天表示，9月底已全數完成發包作業。

列為需補強和設計監造的第一批56幢校舍，學校去年底到今年初辦理發包，都希望在暑假期間施工，開學前完工，結果包商家數有限，出現「粥多僧少」狀況，不少學校補強工程第一次標不出去，偏鄉學校尤其嚴重，有的小學流標8次，透過人脈拜託才決標。

教育處長陳逸玲說，今年到2022年需補強校舍150幢，今年須完成發包幢數為56幢，截至9月30日已全數完成發包，明年51幢各校正辦理發包中，2022年43幢完成規畫設計，預計明年辦理發包。

陳逸玲表示，縣內多達56幢校舍要在今年內發包完畢，不只投標廠商家數不足，勞動力也不足，包商承包二至三所學校，調度工班人力有困難，所以出現流標情形，經縣政府協助學校，了解廠商不投標原因並檢討工期，同意包商延長施工日數，解決問題後，已全數完成發包。

教育部國教署預定今年起，核定補助全台需補強校舍工程經費，彰化縣今年起一連三年需補強、設計監造的校舍150 幢，總經費 7 億 3296 萬 1205 元。